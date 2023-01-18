2023 Yılı Erasmus+ Spor Destekleri bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi

Spor federasyonları ile sporla ilgili kurum ve kuruluş temsilcilerine 2023 Yılı Merkezi Erasmus+ Spor destekleri hakkında bilgilendirme yapılması ve iyi uygulama örneklerinin sunulması amacıyla Erasmus+ Spor Destekleri bilgilendirme toplantısı düzenlendi. Erasmus+ Programının spor desteklerinin tanınırlığını ve desteklenen projelerin görünürlüğünü artırmak amacıyla düzenlenen toplantıda, programdan henüz yararlanmamış kişileri Erasmus+ Spor programından yararlanmaya teşvik etmek, proje sahibi kurumların projelerini yaygınlaştırmalarına destek olmak amacıyla bilgilendirmeler yapıldı. Ayrıca ülkelerin spor ile tanıtımı, etkileşimi ve iletişime girmesi konularında da, Erasmus+'ın sağladığı kolaylıklara vurgu yapıldı.

Toplantının açılışında bir konuşma yapan Dışişleri Bakan Yardımcısı AB Başkanı Büyükelçi Faruk Kaymakcı, sporun uluslar arasında tanıtım ve diplomasideki yerine dikkat çekerek, “Günümüze baktığımızda Arjantin, Brezilya deyince aklımıza ilk olarak futbol geliyor, Sırbistan deyince basketbol öne çıkıyor, son dönemde kadın voleybolu ve güreş dediğimizde de Türkiye öne çıkıyor. Dolayısıyla ulusların sporla öne çıkmaları, etkileşim ve iletişim içine girmeleri son dönemde oldukça yaygınlaştı. Avrupa Birliği'nin sporla ilgili bir beklentisi de Avrupa ülkeleri arasında spor sayesinde etkiletişimi ve iletişimi sağlamak, önyargıları kırmak. Bu bağlamda sporun önem kazanmasının nedeni bu” şeklinde konuştu.

Ersöz: “İl müdürlüklerimizde kurduğumuz proje ekipleri, ciddi bir ivme kazandırdı”

Son yıllarda spor etkinliklerinde iyi bir noktaya geldiklerini belirten Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Halis Yunus Ersöz ise, Bakanlık olarak her zaman federasyonların yanında olduklarını ifade ederek, “İl müdürlüklerimizde kurduğumuz proje ekipleri, eğitim daire başkanlığı çerçevesinde il müdürlüklerimize ciddi bir ivme kazandırdı. Proje başvurusu bakımından ise 2021'de 57, 2022'de 44 proje ile başvurduk ve bunlar iyi rakamlar. Şunu da unutmayalım ki projede başvuru, gerçekleşme ve onaylanma arasında neredeyse 10'da 1'lik bir ilişki söz konusu. Yani 100 proje verdiğinizde bunların yüzde 10 ile 15 arasında bir oran söz konusu” dedi.