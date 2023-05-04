2023'ün ilk Engelli Hakları İzleme ve Değerlendirme Kurulu Toplantısı gerçekleştirildi

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, 2023 yılının ilk Engelli Hakları İzleme ve Değerlendirme Kurulu Toplantısı'na katıldı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık'ın katılımıyla gerçekleştirilen şubat ayında yapılması planlanan fakat meydana gelen depremler sonrasında ertelenen yılın ilk Engelli Hakları İzleme ve Değerlendirme Kurulu Toplantısı Ankara'da bir otelde gerçekleştirildi. Bakan Yanık konuya ilişkin olarak engellilerin hiçbir farklılığa maruz kalmaması gerektiğini ve bunun için çalışıldığını vurgulayarak “Engellilerin tüm insan hak ve özgürlüklerinden diğer bireylerle birlikte ve herhangi bir farklılığa maruz kalmadan yararlanabilmelerinde, güçlü koordinasyon ve etkili iş birliğinin öneminin farkındayız. Bu nedenle bugün tüm kurum ve kuruluşlarımızın temsilcileri olarak bir aradayız” ifadelerini kullandı.

Konuşmasına 6 Şubat'ta yaşanan Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybeden vatandaşlar için başsağlığı, yaralılar için geçmiş olsun dileklerini ileterek başlayan Bakan Yanık, toplumsal bütünleşmenin hayati önem arz ettiğinin altını çizerek, ”Bildiğiniz üzere ülkemizde yaşanan deprem felaketi nedeniyle Şubat ayında gerçekleştirmeyi planladığımız bu toplantıyı, bugüne ertelemek durumunda kaldık. Bu vesileyle bir kez daha depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yakınlarına sabır, bölgede yaşayan tüm vatandaşlarımıza ise geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Bu felaket bir kez daha gösterdi ki, toplumsal dayanışma ve kurumlar arası iş birliği her alanda hayati bir öneme sahip. Dolayısıyla engellilerin tüm insan hak ve özgürlüklerinden diğer bireylerle birlikte ve herhangi bir farklılığa maruz kalmadan yararlanabilmelerinde, güçlü koordinasyon ve etkili iş birliğinin öneminin farkındayız. Bu nedenle bugün tüm kurum ve kuruluşlarımızın temsilcileri olarak bir aradayız” dedi.

“6 ayda bir, her bir politika alanında izleme ve değerlendirme raporu hazırlanacak”

Bakan Yanık sözlerine engelliler ile ilgili yapılan ve yapılacak çalışmalar ile bilgiler vererek son verdi. Bakan Yanık, yapılan izlemelerin sistematik bir şekilde takip edileceğini vurgulayarak, “Engelli hakları izleme ve değerlendirme ana çalışma grubu dahil toplam 9 çalışma grubu ile eylem planında yer alan faaliyetlerin gerçekleşme düzeylerini ayrıca izleyeceğiz. Bu izlemeyi sistematik bir şekilde gerçekleştirebilmek için web tabanlı bir izleme modülü oluşturduk. Hepimiz sorumluluklarımızda olan faaliyetlerin gerçekleşmelerine dair bilgi ve verileri bu modüle işleyeceğiz.

Modül aracılığıyla toplanan bilgi ve verilerle çalışma grupları tarafından 6 ayda bir, her bir politika alanında izleme ve değerlendirme raporu hazırlanacak. Ardından tüm politika alanlarını içeren ana rapor, Bakanlığımız koordinasyonunda tamamlanarak yayınlanacaktır. Bugünden itibaren bu web tabanlı modülü veri girişine açıyoruz.

Türkiye ekonomide, siyasette, altyapı yatırımlarında, dış politikada nasıl büyük hamleler yapmışsa, engelli vatandaşlarımızın sorunları konusunda da adeta bir devrim gerçekleştirmiştir. Türkiye Yüzyılında engelli bireylerin eşit vatandaşlar olarak potansiyellerini gerçekleştirebilecekleri, kendi hayatları üzerinde söz ve karar sahibi oldukları içermeci bir toplumda özgür ve bağımsız bireyler olarak yaşamaları için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde milletimizden aldığımız güç ile milletimizin ihtiyaç duyduğu alanlarda sosyal politikalar üretmeye devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.