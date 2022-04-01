21. Devlet Türk Sanatları Yarışması sonuçlandı

Devlet Türk Sanatları Yarışması'nda dereceye girenler belli oldu.

Bakanlığa bağlı Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü tarafından “Gelenekten Geleceğe” sloganıyla düzenlenen ve geleneksel Türk sanatları alanında seçkin bir yere sahip olan yarışmanın bu yılki toplam para ödülü 493 bin TL. Köklü kültür mirasımızın en zarif çizgilerle geleceğe aktarılmasını sağlayan yarışma çerçevesinde, “Hüsn-i Hat”, “Tezhip”, “Minyatür”, “Çini”, “Ebru”, “Kalemişi” ve “Katı‘” kategorilerinde eserler değerlendirildi.

Her biri alanında uzman sanatçı ve akademisyenlerden oluşan Seçici Kurul tarafından yapılan değerlendirmeler sonucunda 18 eser için 20'şer bin TL para ödülü ve başarı belgesi, mansiyon alan 18 eser için 5'şer bin TL para ödülü ve katılım belgesi, sergileme ödülü alan eser sahiplerine de ayrı ayrı bin TL para ödülü ve katılım belgesi verilmesi kararlaştırıldı. Gençlerin gelenekten yararlanarak özgün eserler üretmesi için teşvik edilmesinin amaçlandığı yarışma sonuçlarına Bakanlığın http://guzelsanatlar.ktb.gov.tr web sayfasından ulaşılabilir. Belirlenen 79 eserden oluşan serginin ödül töreni ile sergi açılışı da ilerleyen tarihlerde yine aynı adresten duyurulacak.