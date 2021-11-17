21'inci Yüzyıl'da Yükselen Afrika ve Afrika Ülkeleri ile Türkiye İlişkileri çalıştayı

Cumhurbaşkanlığı Güvenlik ve Dış Politikalar Kurulu Tarafından “21'inci Yüzyıl'da Yükselen Afrika ve Afrika Ülkeleri ile Türkiye İlişkileri” konulu çalıştay gerçekleştirildi.

Cumhurbaşkanlığı Çankaya Köşkünde Güvenlik ve Dış Politikalar Kurulu Başkanvekili Büyükelçi İbrahim Kalın başkanlığında gerçekleştirilen çalıştaya kurul üyeleri, bakanlıkların ve kurumların ilgili temsilcileri, akademisyenler, düşünce kuruluşu ve medya temsilcileri katıldı. Çalıştayda Afrika'nın jeopolitik konumu, ekonomik kapasitesi ve kültürel potansiyeli değerlendirildi. Türkiye'nin Afrika ile ilişkilerinin mevcut durumu ve geleceği tartışıldı.

Türkiye'nin Afrika ülkeleriyle ikili ilişkileri, bölgesel işbirlikleri ve artan ticaret hacmi doğrultusunda alternatif politikalar ele alındı. 21'inci yüzyılda Afrika'nın uluslararası sistemdeki stratejik rolüne dikkat çekilen çalıştayda, Türkiye-Afrika ilişkilerinin “kazan-kazan ve eşit ortaklık” temelinde ilerletileceği ve sürdürülebilir işbirliklerini geliştirmeye devam edileceği belirtildi.

Türkiye'nin Afrika ülkelerinde artan büyükelçilik sayısı, Türk Hava Yolları'nın seferleri, öğrenci değişim programları, Türkiye bursları, savunma sanayi işbirlikleri, kamu, özel sektör ve STK etkinliklerinin “Afrika açılımı”na stratejik bir boyut kazandırdığı ifade edildi.

Çalıştayda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde yürütülen insani diplomasi ile, Afrika'nın sorunlarına Afrikalı çözümler geliştirme bakış açısıyla, Türkiye-Afrika ilişkilerinin çok daha ileri boyutlara ulaşması hedefine yönelik yeni politika önerileri müzakere edildi.

Toplantıda 17-18 Aralık tarihlerinde İstanbul'da gerçekleşecek 3. Türkiye-Afrika Ortaklık Zirvesi'nin önemi ve zirve marjındaki hazırlıklar da gündeme geldi.