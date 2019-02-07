22 ilden 984 karateci Kahramankazan'da buluştu

Spor alanında yaptığı yatırımlar ve düzenlediği organizasyonlarla dikkati çeken Kahramankazan Belediyesi, 22 farklı ilden 48 kulüp ve 984 sporcunun katıldığı Başkent Karate Ligi'ne ev sahipliği yaptı.

Kahramankazan Belediyesi ve Türkiye Karate Federasyonu işbirliğiyle gerçekleştirilen Başkent Karate Ligi'ne 22 farklı ilden 48 kulüp ve 984 sporcu katıldı. Kahramankazan Belediyesi Spor Salonu'nda gerçekleştirilen müsabakaları farklı illerden gelen sporcuların aileleri ile birlikte yaklaşık 5 bin kişi takip etti. Minikler, yıldızlar, ümitler, gençler ve büyükler kategorilerinde yapılan maçlarda sporcular kıyasıya mücadele etti. Büyük heyecana sahne olan müsabakalarda özellikle minik karateciler izleyenlerden büyük alkış aldı. İki gün süren müsabakalarda dereceye giren sporculara kupa ve madalyaları, federasyon ve belediye görevlileri tarafından takdim edildi.

Kahramankazan Belediye Başkanı Lokman Ertürk, 53 bin nüfusa sahip olan ilçenin spor alanında önemli yatırımlara sahip olduğunu belirterek, “Spor kenti Kahramankazan'da böylesine anlamlı bir turnuvaya ev sahipliği yapmaktan oldukça mutluyuz. 22 farklı ilden gelen yaklaşık 5 bin kişiyi ilçemizde ağırladık. Turnuvanın düzenlenmesinde emeği geçenleri ve mücadele eden tüm sporcularımızı kutluyorum” dedi.

Ligin organizasyonunda yer alan Aydın Karakaya da, müsabakaların oldukça sportmence geçtiğini ifade ederek, “Karate ligi geleceğin şampiyonlarının yetişmesinde ve tüm yaş gruplarındaki milli takımlarımıza sporcu kazandırılmasında önemli bir yer tuttu. Bu anlamlı etkinliğin düzenlenmesinde bizlerden desteklerini esirgemeyen ve turnuvaya ev sahipliği yapan Kahramankazan Belediye Başkanı Lokman Ertürk'e, tüm kulüplerimiz, sporcularımız ve ailelerimiz adına teşekkür ediyorum” diye konuştu.