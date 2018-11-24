23. Ankara Tiyatro Festivali başladı

Toplumsal Araştırmalar Kültür ve Sanat İçin Vakıf'Iın (TAKSAV) düzenlediği 23. Uluslararası Ankara Tiyatro Festivali, Çankaya Belediyesinin ev sahipliğindeki açılış programıyla başladı. Festivalde Onur Ödülü'ne layık görülen oyuncu Levent Ülgen, "Büyük bir sorumluluk verdiniz, güveninizi boşa çıkarmayacağıma söz veriyorum" dedi.

Başkentin en uzun soluklu festivallerinden biri olan Uluslararası Ankara Tiyatro Festivali, 23. kez sanatçılarla sanatseverleri bir araya getirdi. 23 yıldır Halit Akçatepe'den Genco Erkal'a Müjdat Gezen'den Rutkay Aziz'e birçok tiyatro sanatçısının aldığı Onur Ödülü, bu yıl Levent Ülgen'in oldu. Ülgen'e ödülünü Çankaya Belediyesi Başkan Yardımcısı Nafiz Kaya takdim etti. Kısa bir konuşma ile izleyicilere teşekkür eden Ülgen, "Tiyatroya beni doğru bir insan yapacak umuduyla, inancıyla bağlanmıştım ve bugün bu ödül bana doğru yolda olduğumu gösteriyor. Doğduğum, büyüdüğüm, eğitim gördüğüm, sahneye ilk kez çıktığım şehrimin en önemli festivali tarafından ödüle layık görülmek bir şehrin insana vereceği en büyük ödül olsa gerek. Büyük bir sorumluluk verdiniz, güveninizi boşa çıkarmayacağıma söz veriyorum" ifadelerini kullandı.

Çankaya Belediyesi Başkan Yardımcısı Nafiz Kaya da festivalin anlam ve önemini dile getirerek TAKSAV'a çalışmalarından dolayı teşekkür etti. Çankaya Belediyesi olarak TAKSAV'ın her zaman destekçisi olacaklarını dile getiren Kaya, sanatçıların en büyük sorunlarından birinin sahne bulmakta yaşadığı güçlüğü hatırlatarak, "Yerel yönetim olarak 230 kişilik bir salonla başladık, bunun sayısını bugün 800'e çıkardık, gelecek yıl 2 bin 500'e çıkarmış olacağız, sanat adına yapılacak en büyük hizmetlerden birisi bizim cephemizden bu olsa gerek" şeklinde konuştu.

Gecede Emek Ödülü ise Baba Sahne'nin kurucusu Şevket Çoruh'un oldu. Program, piyanist İbrahim Yazıcı ve soprano Selva Erdener'in konseri ile devam etti. Geceye, Bulgaristan ve Hırvatistan büyükelçilikleri temsilcileri de katıldı. Bu yıl Bulgaristan Büyükelçiliği işbirliği ile düzenlenen "Balkanların Sanatı" sergisi de ÇSM'de izleyiciyle buluştu. Çankaya Belediyesi Çağdaş Sanatlar Merkezinde gerçekleşen açılış programı ile başlayan festival 10 gün boyunca devam edecek.