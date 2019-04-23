23 Nisan Çocuk Bayramı Gölbaşı'nda coşku ile kutlandı

Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Cumhuriyet Kapalı Spor Salonu'nda coşku ile kutlandı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Gölbaşı İlçe Milli Eğitim Müdürü Hayrettin Balcı bir konuşma gerçekleştirdi. Balcı, konuşmasında 23 Nisan'ın tarihi bir gün olduğunu belirterek "23 Nisan 1920 ilk Büyük Millet Meclisi'nin toplandığı tarihi bir gündür. Bugün, egemenliğin asıl ve yegane sahibi olan millete devredildiği, yani emanetinin sahibine verildiği gündür. Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'e göre Milli Egemenlik, devlet ve milletin kaderinde etkin ve hakim olması gereken bir değerdir. Çünkü milli egemenlik, adaletin, eşitliğin, hürriyetin dayanağı ve milletin namusu, haysiyeti, şerefidir. Bu sebeple Atatürk milli egemenlik prensibini devletin temel unsurlarından biri haline getirmeye çalışmıştır" dedi.

Balcı sözlerine şöyle devam etti:

"Ülkemde ve dünyada sevginin, kardeşliğin, hoşgörünün ve barışın hakim olduğu; insanların ırkından, dilinden, dininden, cinsiyetinden dolayı ne dışlandığı ne de kutsandığı; kan ve gözyaşının olmadığı mutluluk ve neşe dolu bir yaşam ümidiyle Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlu olsun."

Konuşmaların ardından Sevgi Çiçeği İlkokulu öğrencilerin hazırladığı gösteriler sergilendi. Ardından da çeşitli dallarda dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi.

Programa Gölbaşı Kaymakamı Tülay Baydar Bilgihan, Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek, Gölbaşı Garnizon Komutanı Yüzbaşı İsmail Ayan Aycan, İlçe Emniyet Müdürü Murat Sapmaz, İlçe Milli Eğitim Müdürü Hayrettin Balcı, siyasi parti temsilcileri, öğretmenler, öğrenciler ve veliler katıldı.