23 Nisan Resim Yarışması sonuçları belli oldu

Çankaya Belediyesinin 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın 101. yılı dolayısıyla çocuklar için düzenlediği “Ulusal Egemenlik ve Atatürk” konulu resim yarışmasının sonuçları belli oldu.

Çankaya Belediyesinin 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla “Hayal et özgürleş” sloganıyla düzenlediği “Ulusal Egemenlik ve Atatürk” konulu resim yarışmasına 769 çocuk katıldı. Resimlerin 6-8 yaş, 9-11 yaş, 12-13 yaş grubu olarak değerlendirildiği yarışmada 3 kişiye başarı ödülü, 15 kişiye de sergileme ve sanata teşvik ödülü verildi. Yarışmada 6-8 yaş grubunda Ahmet İhsan Pınarbaşı birinci, Defne Börekçioğlu ikinci, Derya Erdoğan üçüncü olurken, 9-11 yaş grubunda İdil Elis Akpınar birinci, Naz Vural ikinci, Defne Yıldırım üçüncü oldu. 12-13 yaş grubunda Doğa Su Geyik birinci, Alya Altan ikinci, Fethiye Gökçe Koç ise üçüncü oldu.

Birleşmiş Ressamlar ve Heykeltıraşlar Derneği üyesi sanat eğitimcileri ve ressamlar ile Çankaya Belediyesinin eğitimcilerinin değerlendirdiği resim yarışmasının ödül töreni, 20 Nisan Salı günü saat 15.00-16.00 arasında Zafer Park'ta yapılacak.