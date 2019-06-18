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24 küçükbaş hayvan yıldırım düşmesi sonucu telef oldu

Ankara Kızılcahamam’da yağan yağış sırasında otlak üzerinde bulunan 24 küçükbaş hayvan, yıldırım düşmesi sonucu telef oldu.

Ankara Kızılcahamam'da yağan yağış sırasında otlak üzerinde bulunan 24 küçükbaş hayvan, yıldırım düşmesi sonucu telef oldu.


Başkentte süren sağanak yağışlar özellikle meraların bulunduğu bölgelerde olumsuz koşullar oluşturuyor. Kızılcahamam'ın Eğerlibaş köyünde yıldırım düşmesi sonucunda otlak üzerinde bulunan 24 küçükbaş hayvan telef oldu. Olay yerine hızlı bir şekilde gelen ve durum değerlendirmesi yapan jandarma ekipleri başta olmak üzere, Kızılcahamam Kaymakamlığı ve İlçe Tarım Müdürlüğü zararın karşılanması için harekete geçti.

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