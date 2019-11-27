25. Gezici Film Festivali Çankaya'da başlıyor

Ankara Sinema Derneği'nin Çankaya Belediyesi ile birlikte düzenlediği Gezici Festival, bu yıl 29 Kasım'da yirmi beşinci kez yollara düşüyor.

Ankara Sinema Derneği'nin Çankaya Belediyesi'nin katkılarıyla düzenlediği Gezici Festival, 25. yılında seyircisini unutulmayacak bir film seçkisiyle buluşturmak üzere 29 Kasım'da yola çıkıyor. Sinema seyircisi için uzağı yakın etmek, sinemanın seçkin örneklerini Türkiye'nin farklı kentlerindeki seyircilerle buluşturmak, kültür hayatımızı zenginleştiren karşılaşmalara vesile olmak için yıllardır aynı heyecanla yollara düşen Gezici Festival, 25. yılını kutluyor. 29 Kasım-5 Aralık tarihleri arasında Ankara'da, 6-8 Aralık'ta Sinop'ta ve 9-12 Aralık'ta Kastamonu'da perdelerini açacak Festival, modern sinemanın ilham verici örneklerini ve sinema sanatının klasiklerini beyazperdede izleme fırsatı sunacak. Festival'in bu yılki programında Dünya Sineması, Kısa İyidir, Çocuklar İçin, Türkiye Sineması, Sessiz Sinema gibi klasikleşen bölümlerin yanı sıra 25. yıl için özel olarak programlanan, yeni, tematik film seçkileri de yer alıyor.

Sinema ve ırkçılık konusuyla; Amerikan sinemasının kadın öncüleri temalı yapımların da yer alacağı dev festival hakkında ayrıntılı bilgiyi ankarasinemadernegi.org adresinden öğrenebilirsiniz.