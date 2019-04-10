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25 Öğrencimiz Dağlıca Taburunda misafir edildi

Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın Gençlik Projeleri Destek Programı ile desteklenen ve Yüksekova Gençlik Merkezi tarafından yürütülen "Mobil Gençlik Merkezi" projesi ile öğrencilerimiz Dağlıca Hudut Taburu’nda misafir edildi.

Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın Gençlik Projeleri Destek Programı ile desteklenen ve Yüksekova Gençlik Merkezi tarafından yürütülen "Mobil Gençlik Merkezi" projesi ile öğrencilerimiz Dağlıca Hudut Taburu'nda misafir edildi. Yüksekova Gençlik Merkezi yetkilileri, Dağlıca'nın Şehit İstikam Uzman Çavuş Lokman Çoban İlkokulu/Ortaokulu öğrencileri ile Yüksekova'nın 1.500 metre yüksekliğinde konuşlu Dağlıca Hudut Taburu'na geldi. Askerlerimiz kendilerini ziyaret eden öğrencilerimizle helikopter pistinde satranç, mini golf, voleybol, boks, langırt, dart, okçuluk gibi çeşitli spor ve oyun aktiviteleriyle hoş vakit geçirdi. Etkinlik kapsamında Gençlik Merkezi yetkilileri de 25 öğrencimize spor ayakkabısı, satranç takımı ve spor malzemeleri hediye ederken, silah arkadaşımız Mehmetçikler de öğrencilerimize çeşitli ikramlarda bulundu.

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