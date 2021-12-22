25. Zoom Uluslararası Haber Görüntüleri Yarışması'nda İHA'ya 3 ödül

Zoom Uluslararası Haber Görüntüleri Yarışması'nda 3 dalda ödüle layık görüldü.

Türkiye Haber Kameramanları Derneğince düzenlenen 25. Zoom Uluslararası Haber Görüntüleri Yarışması'nın ödül gecesi, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un katılımı ile İletişim Başkanlığının binasında düzenlendi. Basın camiasından çok sayıda muhabir ve kameramanın katıldığı toplantıda, Türkiye Haber Kameramanları Derneği Başkanı Aytekin Polatel de yer aldı.

Birçok televizyon kanalından 20 jürinin değerlendirme yaptığı yarışmada, İhlas Haber Ajansı (İHA) 3 dalda 3 ödül aldı. Gazeteci Muharrem Sarıkaya'nın çirkin ve küstah saldırısına maruz kalan İHA Gaziantep Bölge Muhabiri Ahmet Demir'e meslekte vefa ödülü, İstanbul'da pandemi yunusları başlıklı haberi ile Drone Serbest Kategorisi'nde İHA İstanbul Bölge Muhabiri Ahmet Faruk Sarıkoç'a ve İHA'da çalıştığı dönemde trafik kazasında hayata tutunduğu için Türker Bektaş'a meslekte vefa ödülü layık görüldü.

“Bir yıldan uzun bir süre yunusların geçişini bekledim”

İstanbul'da pandemi yunusları başlıklı haberi ile ödüle layık görülen İHA Muhabiri Sarıkoç, insanların ödül aldığı haberi açtığı zaman çok kısa bir sürede izleyebildiklerini belirterek, “Ama bunun arkasında büyük bir emek var. Bir yıldan uzun bir süre yunusların geçişini bekledim. Hangi noktalarda daha fazla gözüktüğünün araştırmasını yaptım. En çok gözüken noktalara gittim. Avantajım ise pandemide gemi trafiği biraz daha azaldığı için yunuslar daha görülebilir oldu. Drone ile beraber bütün sürüyü İstanbul Boğazı'nın turkuaz mavisinden geçerken görüntüledim” dedi.

“Asayiş muhabirliğini özlüyorum”

Meslekte Vefa Ödülü'ne layık görülen eski İHA muhabiri Türker Bektaş, ödülü aldığı için çok mutlu olduğunu ifade ederek, “13 yıl çalıştığım bir kuruma röportaj verdiğim için ayrı mutluyum. Farklı bir duyguymuş. 13 yıl gazetecilik yaptım. 6 yıldır da Cumhurbaşkanlığı basın ekibinde yer alıyorum. Tabii gazetecilik farklı bir duygu. Ama burada da Cumhurbaşkanımız ile çalışıyorum. Onun ekibinde yer almak benim için bir onurdur. Onunla görev yapmak bizim için şereftir. Bugün ödülümü İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un elinden almak benim için bir şereftir. Şu anda onun personeliyim. Onun elinden ödül almak da beni mutlu etti. Asayiş muhabirliğini özlüyorum. Çünkü ben hareketi aksiyonu seviyordum. Savaş muhabirliğini de özledim” diye konuştu.

“O işinden oldu ben ise ödül sahibi oldum”

Bir diğer Meslekte Vefa Ödülü'nü alan Ahmet Demir ise layık görüldüğü ödülü alırken çok duygulandığını dile getirerek, “Bu ödülü alırken çok duygulandım. Çok mutlu oldum. Bu ödüle beni layık gördükleri için çok teşekkür ederim. Çok kötü bir olay yaşandı. Çok çirkin bir saldırıydı. Ancak hayat işte böyle bir şey. Ben tepki vermeyerek en büyük cezayı verdim. O işinden oldu ben ise ödül sahibi oldum. Bu işler böyle. Allah saygı gösterenin, sevgi verenin ve iyilik yapanın yanında diyoruz. Aynı zamanda bu ödülü almamda bana yardımcı olan kurumum İhlas Haber Ajansına çok teşekkür ediyorum. İyi ki varlar” ifadelerini kullandı.