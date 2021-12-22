25. Zoom Uluslararası Haber Görüntüleri Yarışması'nın ödülleri sahiplerini buldu

Türkiye Haber Kameramanları Derneğince her yıl düzenlenen Zoom Uluslararası Haber Görüntüleri Yarışması'nın 25'incisinde 40 aşkın kameraman 11 farklı kategoride ödüllerini aldı.

Türkiye Haber Kameramanları Derneğince her yıl, haberleri görüntüleri ile süsleyen haber kameramanlarına birçok kategoride ödül veriliyor. Bu kapsamda, Türkiye Haber Kameramanları Derneğince düzenlenen 25. Zoom Uluslararası Haber Görüntüleri Yarışması'nın ödül gecesi, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un katılımı ile İletişim Başkanlığı binasında düzenlendi. Basın camiasından çok sayıda kameraman ve muhabirin katıldığı toplantıda, Türkiye Haber Kameramanları Derneği Başkanı Aytekin Polatel de yer aldı.

Birçok farklı televizyon kanalından 20 jürinin değerlendirme yaptığı yarışmada, Yılın Haber Görüntüsü, Özel Haber Kategorisi, Röportaj Haber Kategorisi, Serbest Haber Kategorisi, Spor Haber Kategorisi, Drone Haber Kategorisi, Drone Serbest Kategori, Dizi Haber Kategori'nin yanı sıra Özel Ödül, Mansiyon Ödülleri ve Meslekte Vefa dalları olmak üzere 11 farklı kategoride, kameramanlık görevi yapan 40 aşkın basın emekçisi ödüle layık görüldü. Kameramanlar, ödüllerini protokol üyelerinin elinden aldı.