26. Dönem Adli Yargı hakim ve cumhuriyet savcısı adaylarına seminer

Yargıtay Başkanı Akarca, Yargıtay'da görevlendirilen 26. Dönem Adli Yargı hakim ve cumhuriyet savcısı adaylarına yönelik düzenlenen bilgilendirme seminerine katıldı.

Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca, 15 Mayıs-15 Temmuz tarihleri arasında mesleki bilgi ve kapasitelerinin artırılması amacıyla Yargıtay Başkanlığında görevlendirilen hakim ve cumhuriyet savcısı adaylarına yönelik Yargıtay Başkanlığı Konferans Salonu'nda düzenlenen bilgilendirme seminerine katıldı. Yargıtay'ın tarihçesi, yönetimi, işleyişi, misyonu ve vizyonu, yargı etiği, şeffaflık ve adli kalite konularında bilgilendirme yapılan seminerde Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Bekir Şahin ve Yargıtay Genel Sekreteri Fevzi Yıldırım da yer aldı.