26. Dönem Çocuk Meclisinin yeni başkanı belli oldu

Başkentli çocuklar, 26. dönem Çocuk Meclisinin asil üyelerini ve başkanını belirlemek için sandık başına gitti. Ankara'nın farklı ilçelerinden gelen 9-14 yaş arası çocukların katıldığı oylama sonucunda 14 yaşındaki Su Naz Görgel Çocuk Meclisinin yeni başkanı oldu. Yapılan oylama ile seçilen 150 üye, yeni dönemde çocuk hakları başta olmak üzere birçok proje ile kent yönetiminde söz sahibi olacak.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, kent yönetiminde çocuklara da söz hakkı vermeye devam ediyor.

Başkentli çocuklar, 26. dönem Büyükşehir Belediyesi Çocuk Meclisinin yeni başkanını ve üyelerini belirlemek için sandık başına gitti. 75 adayın kıyasıya yarıştığı başkanlık seçimi sonucunda 14 yaşındaki Su Naz Görgel, Ankara Büyükşehir Belediyesi Çocuk Meclisinin yeni başkanı olarak seçildi.

Başkentli minikler seçim heyecanı yaşadı

150 yeni üyenin seçiminin ardından 133 üyenin oy kullandığı Genel Kurul'da 1. turda 75, 2. turda 16, 3. turda ise 7 aday başkanlık için yarıştı.

9-14 yaş arasındaki çocukların sandığa giderek seçim heyecanı yaşadığı Çocuk Meclisi seçimlerinde oylama kapalı zarf usulüyle gerçekleştirildi.

Çocuk meclisi üyeleri yeni başkanını seçti

Ankara'nın farklı ilçelerinden gelerek sandık başına giden Başkentli çocuklar, başkan yardımcılarını da belirledi.

“Yeni dönemde de güzel işlere imza atılacağından eminim” diyen eski başkan Çağın Aladağ'dan görevi devralan Su Naz Görgel, duygularını şu sözlerle dile getirdi:

“Bu sene Çocuk Meclisinde son senem. Çok mutluyum. Çok güzel bir sene olacak. Bu meclis çok özel bir meclis. Herkesle kucaklaştık ve bir dayanışma örneği sergiledik. 26 yıldır ayaktayız ve güçlüyüz. Benden önce ve sonra olduğu gibi her şey çok güzel olacak.”

Ankara'da çocuk hakları başta olmak üzere çocukları ilgilendiren birçok proje ile kent yönetiminde söz sahibi olacaklarını belirten Çocuk Meclisi Başkanı Su Naz Görgel ve meclis üyeleri mazbatalarını 20 Kasım 2021 tarihinde teslim alacak.