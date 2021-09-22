26 milyonu aşkın kişiye afet eğitimi verildi

Toplumda afet farkındalığının geliştirilmesi, afet risk azaltma ve önlem alma konusunda davranış değişikliği oluşturulması amacıyla 2021 yılı Türkiye Afet Eğitim Yılı ilan edildi. Afet Eğitim Yılı kapsamında yürütülen çalışmalarda ülke genelinde mülki idare amirinden muhtarına, çarşı mahalle bekçisinden güvenlik korucusuna kadar farklı kesimlere “afet” eğitimi verildi. Bu eğitimler illerde vali ve ilçelerde kaymakamların koordinasyonunda kamu kurum ve kuruluşları, meslek odaları, sendikalar, sivil toplum kuruluşları, özel sektör kuruluşları ve üniversitelerle iş birliği içerisinde yürütülüyor.

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, afetleri yöneten, ön alan ve olmadan önleyen bir Türkiye amaçlandığı belirtilerek, “81 il valimize ve bin 127 mülki idare amirimize yönelik afet farkındalık eğitimi, 26 milyon 292 bin 445 vatandaşımıza yüz yüze ve çevrimiçi olarak afet farkındalık, 14 bin 659 personele ise eğitmen eğitimi, mobil simülasyon merkezlerinde farklı illerde 108 bin 642 kişiye afet farkındalık eğitimi, 73 bin 699 kişiye KBRN farkındalık ve şüpheli posta eğitimi, 38 bin 812 muhtar ve 78 bin 382 azaya farkındalık eğitimi, 22 bin 949 çarşı ve mahalle bekçisine, 16 bin 959 güvenlik korucusu ile gönüllü güvenlik korucusuna ve 66 bin 93 özel güvenlik görevlisine afet farkındalık eğitimi, bin 568 dernekten 89 bin 152 dernek üyesine eğitim, camilerde 4 milyon 155 bin 646 kişiye afet farkındalık eğitimi, jandarma, emniyet, Sahil Güvenlik, Milli Eğitim ve itfaiye personeli ile AFAD gönüllüleri ve sivil toplum kuruluşları üyelerine yönelik 57 bin 469 kişiye çadır kurma eğitimi verildi. Eğitimler kapsamında kent meydanlarında kurulan çadırlarda afetlerle ilgili vatandaşlar bilinçlendirildi. Afet eğitim çadırlarındaki eğitimlerden 1 milyon 267 bin 119 kişi yararlandı” denildi.

Hazırlanan eğitim içerikli afet videoların da sosyal medyada büyük ilgi gördüğü bildirilirken, oluşturulan videoların 12 milyon 643 bin 826 kez izlendiği bilgisi verildi.

AFAD, bugüne kadar yüzlerce organizasyon ile eğitim işbirliği protokolü imzaladı. 14 bakanlık ve 81 ilde 183 üniversitenin yanı sıra, Diyanet İşleri Başkanlığı, Türkiye İzcilik Federasyonu, Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Türkiye Muhtarlar Konfederasyonu, BOTAŞ, Türkiye Belediyeler Birliği, Türk Eczacıları Birliği, ASELSAN, HAVELSAN, Halkbank ve Hayrat İnsani Yardım Derneği ile Afet Farkındalık İş Birliği Protokolü'ne imza attı. TESK, MEMUR-SEN, KAMU-SEN, TÜRK-İŞ, HAK-İŞ, TOBB, TZOB, TİSK, DİSK ve KESK'in yanı sıra son olarak 14 spor federasyonu ile AFAD arasında Afet Farkındalık İş Birliği Protokolü imzalandı.