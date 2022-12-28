28. Kadınlar Cumhurbaşkanlığı Kupası: Fenerbahçe: 78 - ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi: 84

ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi, 28.
Kadınlar Cumhurbaşkanlığı Kupası'nda Fenerbahçe'yi 84-78 yenerek, Cumhurbaşkanlığı forslu kupayı tarihinde ilk kez müzesine götürdü.
Salon: Ankara
Hakemler: Çisil Güngör, Mehmet Karabilecen, Münevver Özemre
Fenerbahçe: Selin Rachel Gül, Manolya Kurtulmuş, Olcay Çakır Turgut 10, Doğa Adıcan, İdil Saçalır, Alperi Onar 5, Meesseman 12, Mcbride 26, Iagupova 13, İrem Erdik, Merve Aydın 4, Stokes 8
Başantrenör: Marina Maljkovic
Mersin Yenişehir Belediyesi: Asena Yalçın 7, Esra Ural Topuz 2, Sinem Ataş 9, Gamze Takmaz 8, Özge Özışık 5, Asya Ülker, Gray 19, Holingsvorth 16, Hayes 13, Gökşen Fitik 5
Başantrenör: Ekrem Memnun
1. Periyot: 23- 18 (Fenerbahçe lehine)
Devre: 42-39 (Fenerbahçe lehine)
3. Periyot: 56-58 (ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi lehine)