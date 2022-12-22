28 Şubat hükümlüsü Vural Avar son yolculuğuna uğurlandı

28 Şubat davasında ömür boyu hapis cezasına çarptırılan emekli Korgeneral Vural Avar (85), Ankara'da son yolculuğuna uğurlandı.

85 yaşındaki emekli Korgeneral Vural Avar, 19 Aralık günü Sincan Cezaevinde hayatını kaybetmişti. 28 Şubat davasında ömür boyu hapis cezasına çarptırılan Avar'ın uykuda hayatını kaybettiği öğrenildi. Vural Avar için Ankara Kocatepe Camii'nde öğle namazını müteakip cenaze namazı kılındı. Avar'ın cenazesi, namazın ardından Karşıyaka Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Cenaze törenine, çok sayıda Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) milletvekili, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, bürokratlar, Avar'ın silah arkadaşları ve çok sayıda vatandaş katıldı.