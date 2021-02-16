281 motosiklet ve motorlu bisiklet trafikten men edildi

Emniyet Genel Müdürlüğü ülke genelinde eş zamanlı motosiklet ve motorlu bisiklet kullanımına yönelik denetimler gerçekleştirdi. Yapılan denetimlerde toplamda 2 bin 125 trafik kural ihlali tespit edilerek cezai işlem uygulandı.

Trafik kazalarını önlemek, sürücü ve yolcuların can güvenliğini arttırmak amacıyla 13-14 Şubat tarihlerinde motosiklet ve motorlu bisiklet kullanımına yönelik denetimlerde EGM tarafından 15 bin 720 motosiklet ve motorlu bisiklet sürücüsü kontrol edildi. Denetimlerde ayrıca 314 sürücünün belgesiz olduğu, 125 motosikletin sigortasız olduğu ve 442 sürücünün kask kullanmadığı tespit edildi. Toplamda 281 motosiklet ve motorlu bisiklet trafikten men edilirken 20 sürücü belgesine de el konulduğu belirtildi.