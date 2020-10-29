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29 Ekim Akyurt'ta korona virüs gölgesinde kutlandı

Cumhuriyetin kuruluşunun 97.

yıl dönümü, Akyurt'ta pandemi önlemleri kapsamında asgari katılımla kutlandı.


Törene Akyurt Kaymakamı Osman Altın, Akyurt Belediye Başkan Vekili Resul Can, siyasi partilerin ilçe başkanları, kamu kurum ve kuruluşları ile sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başlayan törende bir konuşma yapan Akyurt Kaymakamı Osman Altın, "Cumhuriyetin getirdiği kazanımlar ile bugün dünya milletler ailesinin onurlu bir üyesi olarak tarihteki yolculuğumuza devam ederken 97 yıl önceki şartlara göre çok daha gelişmiş ve müreffeh bir toplum olarak yaşamakta ve Cumhuriyetimizin ilan edilişinin 100. yılında dünyanın en gelişmiş ilk 10 ekonomisi arasına giren güçlü Türkiye'yi hedeflemekteyiz" dedi.


Tören, şiirlerin okunmasının ardından Ankara Kulübü Derneği Akyurt Şubesi seymenlerinin sergilediği gösteri ile sona erdi.

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