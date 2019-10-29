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29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Resepsiyonu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan’ın ev sahipliğinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde kabul töreni düzenledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'ın ev sahipliğinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul töreni düzenledi.



Kabul töreni ilk kez Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi Sergi Salonu'nda yapılırken, törene Barış Pınarı Harekatı'na katılan kahraman askerler de davet edildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'ın ev sahipliğindeki kabule İhlas Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Mücahid Ören, İhlas Haber Ajansı Genel Müdürü Hamit Arvas, İhlas Medya Ankara Temsilcisi Batuhan Yaşar, Türkiye Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni İsmail Kapan, Türkiye Gazetesi Yayın Koordinatörü Yücel Koç, TGRT Haber Televizyonu Genel Yayın Yönetmeni Ercan Seki de katıldı.



İhlas Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Mücahid Ören, kabulde TBMM Başkanı Mustafa Şentop, eski TBMM Başkanı İstanbul milletvekili Binali Yıldırım, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile bir araya gelerek sohbet etti.

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