29 Mayıs Okulları öğrencileri hayallerine adım adım yaklaşıyor

29 Mayıs Okulları, LGS'de elde edilen Türkiye şampiyonluğunun ardından 2021 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) ile başarısını taçlandırdı.

2021 YKS'de 29 Mayıs Okulları öğrencisi Dilara Atatanır Türkiye 49'uncusu, Osman Gülen Türkiye 143'üncüsü, Yağmur Ağaoğlu Türkiye 185'incisi, Alper Küçükler ise Türkiye 206'ncısı oldu. Okul Genel Müdürü Bahri Kahya, özel liselerinde eğitim gören 12. sınıf öğrencilerinin elde ettiği başarıların salgın şartlarına rağmen eğitimin ve sınavlara hazırlık sürecinin ne denli disiplinli ve başarılı uygulandığını gözler önüne serdiğini ifade etti. 2021 YKS sonuçlarına göre Türkiye genelinde ilk 50'de 1, ilk binde 7, ilk 5 binde 26, ilk 10 binde 39, ilk 20 binde 66, ilk 50 binde 90 derece elde edildiğini ifade eden Kahya, “Tüm dünyayı etkisi altına alan salgın sürecinde İzmir ve Ankara'daki okullarımızda uzaktan eğitim ve sınava hazırlık çalışmaları büyük bir titizlikle uygulanmış, maksimum başarı sağlanması için büyük çaba harcanmıştır. Okullarımızda uyguladığımız YKS ve LGS hazırlık programları sayesinde elde edilen bu başarıların tesadüf olmadığını görüyoruz. Uzun ve zorlu geçen bu maratonun ardından öğrencilerimizi ve öğrencilerimizin başarısında emeği geçen tüm öğretmenlerimizi, velilerimizi ve idarecilerimizi tebrik ediyor, öğrencilerimize üniversite hayatlarında da başarılar diliyorum” dedi.

Aile, öğrenci ve rehberlik desteği ile öğrencilerin doğru tercih yaparak istedikleri üniversitelerin istedikleri bölümüne yerleşeceklerine inandıklarını dile getiren Kahya, 5-13 Ağustos tarihleri arasında yapılacak tercihlerde rehber öğretmenlerin öğrencilere gerekli desteği vereceklerini belirtti.