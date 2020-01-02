2019 yılının başından bu yana ilçede 3 bin 275 çift nikah masasına oturdu.

2019 yılının başından bu yana 3 bin 275 çiftin nikah masasına oturarak dünyaevine girdiği Mamak'ta nikahlarını Mamak Belediye Başkanı Murat Köse'nin kıyması için de çiftler başvuru talebinde bulunuyor. Başkan Köse yoğun mesaisine rağmen talepleri geri çevirmeyerek, Mamaklıların iyi gününde kötü gününde devamlı yanlarında oluyor. İhtiyaç duyulan her yerde Mamaklılarla bir arada olmaya devam edeceğini ifade eden Başkan Köse, ailenin toplumun çekirdeği olduğunu vurgulayarak, “İyi günlerinde, kötü günlerinde hemşehrilerimizi hiç yalnız bırakmayacağız. Gönül belediyeciliğinin en güzel örneğini sergiliyoruz, sergilemeye de devam edeceğiz. Rabbim genç çiftlerimize iki cihan saadeti versin” dedi.