İçişleri Bakanlığı tarafından 4 bin 544 noktada eş zamanlı trafik denetimi gerçekleştirildi.

Düzenlenen uygulamada, 3 bin 549 araç, motosiklet ve traktör trafikten men edildi, 13 bin 650 araç, motosiklet ve traktöre idari para cezası uygulandı. Uygulamada aranma kaydı bulunan 639 şahıs yakalandı.

Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı koordinesinde, çalıntı, aranan, ruhsatsız, sahte veya ikiz plakalı traktör ve motosikletlerin yakalanmasına yönelik olarak ülke genelinde dün saat 10.00/18.00 saatleri arasında, 7 bin 323 ekip ve 22 bin 881 personelin katılımıyla 4 bin 544 noktada eş zamanlı uygulama yapıldı.

Uygulama neticesinde, çalıntı ve aranma kaydı bulunan 90 motosiklet, 74 araç, 10 traktör yakalandı. 3 bin 549 araç, motosiklet ve traktör trafikten men edildi, 13 bin 650 araç, motosiklet ve traktöre idari para cezası uygulandı, bin 165 şahsa adli ve idari işlem yapıldı. Aranma kaydı bulunan 639 şahıs yakalanırken, 41 şahıs gözaltına alındı. Aramalarda çok sayıda silah, kesici delici alet, muhtelif miktarda uyuşturucu madde ile 102 paket kaçak sigara, 2.662 kg kaçak tütün 65 kg kaçak çay ele geçirildi.