3. FİYAB Sinema Sektör Günleri, Gazi Üniversitesinin ev sahipliğinde gerçekleştirildi

FİYAB Sinema Sektör Günleri”, 16-17 Ekim 2021 tarihlerinde Ankara programını gerçekleştirdi.

30 Eylül'de İstanbul Sinema Müzesi Atlas Sineması'nda usta senarist, yönetmen ve yazar Safa Önal'ı ağırlayan 3. FİYAB Sinema Sektör Günleri, Ankara programında sektör profesyonellerini ve sinemaseverleri Gazi Üniversitesinde bir araya getirerek sinemaseverlere dolu dolu iki gün yaşattı.

Ankaralı sinemaseverleri Gazi Üniversitesi Mimar Kemaleddin Konferans Salonu'nda ağırlayan 3. FİYAB Sinema Sektör Günleri, COVID-19 önlemleri alınarak gerçekleştirildi. Sektör profesyonellerinin telif haklarından sinema destek fonlarına, müzik tasarımından oyunculuğa kadar birçok konunun ele alındığı program, başarılı oyuncu Kemal Uçar'ın sunuculuğunda yapıldı. Her bir oturumu tek tek sunan Uçar, 3. FİYAB Sinema Sektör Günlerini sunmaktan ve etkinlikte yer almaktan dolayı çok mutlu olduğunu belirtti.

Programın kapanış oturumunda, Film Yapımcıları Meslek Birliği tarafından Gazi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Musa Yıldız'a plaket takdim edildi. Plaketi, Rektör Prof. Dr. Musa Yıldız adına Rektör Danışmanı Prof. Dr. Erdal Zorba aldı. Kısa bir konuşmayla duygularını dile getiren Prof. Dr. Erdal Zorba, “Böyle bir programa ev sahipliği yapmaktan ve sizleri Üniversitemizde ağırlamaktan büyük memnuniyet duyduk. Sinema sektörüne ait farklı konuların ele alındığı bu programın sonuçlarının hayırlara vesile olmasını temenni ederiz” ifadelerine yer verdi.

Ankara'nın hikayeleri dikkat çekti

16 Ekim'de başlayan programın açılışı, Avukat Aytül Özkan'ın sunuculuğunda “Telif Hakları ve Sinema” adlı oturumla başladı. Özkan, sinema sektöründe yaşanan telif hakları sorunları hakkında bir sunum gerçekleştirdi. Film yapımı konusunda önemli bir fonlama kaynağı olan Eurimages'in Türkiye Temsilcisi Ece Tarlan, “Eurimages Destekleri'' adlı sunumuyla bir sonraki programda katılımcılarla bir araya geldi. Bir sonraki oturum ise, “Bıyık” adlı kısa filmiyle 2015 yılında Cannes Film Festivali'nde ülkemizi temsil eden yönetmen Umut Delimehmet ile gerçekleşti. FİYAB Üyesi yapımcı ve yönetmen Yiğit Nalçacı'nın moderatörlüğünde gerçekleşen oturumda, kısa filmde yönetmenlik konusu ele alındı. Bir diğer oturumda ise, gazeteci ve yazar Uğur Kavas konuk edildi. “Ankara'dan Sahneler” konulu oturumda Kavas, hikayesi Ankara'da geçen ve çekimleri Ankara'da yapılmış olan filmler üzerine yaptığı araştırmayı anlattı. 3. FİYAB Sinema Sektör Günlerinde ilk gün, şu sıralar “Camdaki Kız” dizisinde Billur karakterine hayat veren başarılı oyuncu Merve Polat'ın konuk olduğu oturum ile sona erdi. Eleştirmen ve sunucu Deniz Ali Tatar'ın moderasyonunu üstlendiği oturumda Polat, kısa filmde oyunculuk ve oyunculuk mesleğinde yaşadığı tecrübeleri katılımcılarla paylaştı.

Hatıra fotoğrafıyla sona erdi

3. FİYAB Sinema Sektör Günlerinde ikinci gün, “Sinemada Foley Tasarımı” adlı oturumla başladı. Oturumda foley sanatçısı Ali Ören, foley sanatı konusundaki tecrübelerini anlattı. Bir sonraki program, “Biz Böyleyiz”, “Bir Nefes Daha”, “Bina” ve “Yok Artık” gibi filmlerin yapımcısı Müge Özen'in, “Yapımcının Fon Bulma Yolculuğu” adlı sunumuyla devam etti. Eleştirmen ve sunucu Deniz Ali Tatar'ın moderatörlüğünü yaptığı programda Müge Özen, yapımcılık tecrübelerini anlatırken bir sinema yönetmeninin yapım konusunda nelere dikkat etmesi gerektiğine ilişkin detaylara da değindi. FİYAB Üyesi yapımcı ve yönetmen Yiğit Nalçacı'nın moderatörlüğünde gerçekleşen bir diğer programda ise konuk, yönetmen Seyid Çolak oldu. İlk filmi “Kapan” ile birçok festivalden ödüllerle dönen Çolak, “İlk Filmin Yapım Hikayesi” adlı oturumda tecrübelerini anlattı. Yapımcı Okan Özbay ise, “Ankara'da Film Yapımcılığı” adlı oturumda yapımcılık serüvenini anlattı. 3. FİYAB Sinema Sektör Günleri, son oturumunu ise yönetmen ve görüntü yönetmeni Cansu Boğuşlu ile gerçekleştirdi. Son olarak 58. Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde yarışan “Birlikte Öleceğiz” filminin görüntü yönetmenliğini üstlenen Boğuşlu, “Fotoğraftan Sinematografiye” adlı oturumda hem yönetmenlik hem de görüntü yönetmenliği üzerine yaşadığı tecrübeleri aktardı.

Üçüncüsü bu yıl gerçekleşen 3. FİYAB Sinema Sektör Günleri, Mimar Kemaleddin Salonu'nda toplu hatıra fotoğrafının çekilmesiyle son buldu.