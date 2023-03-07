Kahramankazan Belediyesi ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliği ile her yıl geleneksel olarak düzenlenen “3 Kuşak Bir Arada İstiklal Marşı'nı Güzel Okuma Yarışması” bu yıl da yoğun bir katılımla gerçekleşti.

Kahramankazan 15 Temmuz Müzesi'nde gerçekleşen törene Kahramankazan Belediye Başkan Yardımcısı Osman Doğan, ilçe protokolü, öğrenciler ve veliler katıldı. Yarışma kapsamında dereceye giren öğrenciler ve aileleri burada İstiklal Marşı'nı tekrar okudu. Öğrenciler ve aileleri tarafından okunan İstiklal Marşı, izleyenlere duygu dolu anlar yaşattı.

Başkan Yardımcısı Osman Doğan ve ilçe protokolü dereceye giren öğrenciler ve ailelerine program sonunda yapılan törenle ödüllerini takdim etti. Program hatıra fotoğrafı çekimiyle son buldu.