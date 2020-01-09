3. Rize Hamsi Tanıtım Günleri Ankara'da başladı

Karadeniz'in incisi hamsinin tanıtım günleri Ankara'da başladı.

Hamsi, muhlama, mısır unu ve laz böreği; Rize'ye özgü yemeklerin ve yöresel kıyafetlerin sunulduğu, "3. Rize Hamsi Tanıtım Festivali" Ankara Altınpark'ta başladı. 8 - 12 Ocak tarihleri arasında devam edecek festivalin ilk gününde başkentliler yoğun ilgi gösterdi. Fuar da, Rize balından tereyağına, hamsisinden lahana çorbasına, mısır unundan mısır ekmeğine birçok yöresel lezzetin yanı sıra Karadeniz'e özel birçok yerel kıyafet ve dans sergilendi. Ücretsiz hamsi ve lahana çorbası dağıtımını duyan ziyaretçiler uzun kuyruklar oluştururken, kuyrukta bekleyen vatandaşları horon ekibi eğlendirdi.

Rize'den gelerek tereyağ ve peynir tezgahı kuran Neşet Bakır, Karadenizli hemşehrilerini fuara beklediğini söyleyerek, "Orjinal Rize tereyağı satıyoruz. Peynir satıyoruz. Bizim yaylalarımızda yetiştiği için farklı" ifadelerini kullandı.

Ücretsiz hamsi ekmek almayı bekleyen vatandaşlar ise, fuardan memnun kaldıklarını, ürünleri çok beğendiklerini söyledi.