3. Uluslararası Afet ve Dirençlilik Kongresi sona erdi

"İklim Değişikliği ve Yerel Dirençlilik" temasıyla Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanlığında düzenlenen ve üç gün boyunca 7 panel ve 21 oturumun gerçekleştirildiği 3. Uluslararası Afet ve Dirençlilik Kongresi (IDRC) sona erdi.

"İklim Değişikliği ve Yerel Dirençlilik" temasıyla AFAD Başkanlığında düzenlenen ve 3 gün boyunca 7 panel ve 21 oturumun gerçekleştirildiği 3. Uluslararası Afet ve Dirençlilik Kongresi (IDRC) sona erdi. İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, Eskişehir Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Tuncay Döğeroğlu, AFAD Başkanı Yunus Sezer, Türk Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık ve Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı Türkiye Mukim Temsilci Yardımcısı Sukhrob Khojimatov'un açılışına katıldığı kongreye Birleşmiş Milletler Afetlerin Azaltılması Uluslararası Stratejisi Avrupa ve Orta Asya Bölge Ofisi Başkanı Octavian Bivol ise telekonferans yöntemiyle bağlandı. Çevrimiçi ve yüz yüze 352 kişinin katıldığı ve 3 gün süren kongrede 7 panel, 21 oturum, 54 yüz yüze, 71 çevrimiçi sözlü sunum gerçekleştirildi. Kongrede, İklim Değişikliğine Karşı Toplumsal Dirençliliğin Geliştirilmesi, Afet Risk Azaltma Stratejilerinin Geliştirilmesi ve Uygulanması Hakkında Bilgi Paylaşımı, Şehirlerimizde İklim Değişikliği Etkileri ve Uyum Stratejileri, İklim Değişikliği ve Dirençlilik: Kızılay ve Kızılhaç Deneyimleri, İklim Değişikliğine Uyum Perspektifi Altında Dayanıklılık Deneyimi, Afetler-Pandemi Halk Sağlığı, Afet Risk Azaltma Modelinde Toplum Farkındalığının Artırılması başlıklı paneller düzenlendi.

Ortak çalışma grupları oluşturulması amaçlandı

Dirençlilik konusunda farklı disiplinlerden çalışmaların ortak bir platformda konuşulduğu ve tartışıldığı kongrede, yeni araştırma çalışmaları, uygulama örnekleri ile "Dirençlilik Literatürüne" katkıda bulunmak ve "Dirençlilik" ile ilgili ortak çalışma grupları oluşturulması amaçlandı. Kongreye ait web sayfasının (https://www.idrcongress.org/) içeriği ise Türkçe/İngilizce dil seçenekleri ile oluşturuldu. "Dirençlilik" konusunda farklı disiplinlerden çalışmaların ortak bir platformda bir araya gelmesi amacıyla Eskişehir Teknik Üniversitesinde 2019 yılında ilki düzenlenen, 301 sunum 700 katılımcının olduğu ve teması "Riskten Dirençliliğe" olan IDRC Kongresinin 2.si 12 Panel, 115 sunum, 800 katılımcı ile çevrimiçi olarak 2020 yılında gerçekleştirilmişti. 2. kongrenin teması "Mega Kentlerin Dirençliliği" olarak işlenirken, teması "İklim Değişikliği ve Yerel Dirençlilik" olarak belirlenen 3.kongrenin çalışmaları ve hazırlıkları, AFAD Başkanlığı Planlama ve Risk Azaltma Dairesi, İRAP Çalışma Grubu tarafından yürütüldü. Afet risklerine karşı dirençliliği ve kapasiteyi artırmak amacıyla 2019'dan itibaren her yıl düzenlenen Uluslararası Afet ve Dirençlilik Kongresi'nde (International Disaster and Resilience Congress), konularında uzman akademisyenler, kurum ve kuruluşların çalışanları ile sivil toplum kuruluşlarının bir araya gelerek bilgi paylaşmaları amaçlanıyor.