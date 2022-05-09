3. Uluslararası Gordion Yarı Maratonu ile Polatlı, UNESCO hedefine koşuyor

Uluslararası Gordion Yarı Maratonu, 27-29 Mayıs tarihleri arasında gerçekleşecek.

Polatlı Belediyesi Tarihi Alanlar Tanıtım Merkezi (POTA), Belediye Başkanı Mürsel Yıldızkaya tarafından geleneksel hale getirilen ve her yıl Türkiye'nin dört bir yanından yüzlerce sporcuyu UNESCO Dünya Mirası Listesi'ne girmeye hazırlanan Gordion Antik Kenti'nde buluşturan 3. Uluslararası Gordion Yarı Maratonu'nu 27 - 29 Mayıs tarihleri arasında gerçekleştirecek.

27 Mayıs Cuma günü Başkent Ankara'da, Gençlik Parkı Kent Konseyi Binası'nda 11.00 ile 19.00 saatleri arasında yapılacak olan Yarış Kitleri Dağıtım Etkinliğiyle başlayacak olan Gordion Yarı Maratonu üç gün boyunca birbirinden farklı etkinliklerle devam edecek. 3. Uluslararası Gordion Yarı Maratonu öncesi 28 Mayıs Cumartesi günü 11.00 ile 19.00 saatleri arasında Polatlı Cumhuriyet Meydanı'nda etkinlikler, çocuklara özel oyunlar ve geleneksel makarna partisi düzenlenecek.

Sporun kalbi 29 Mayıs Pazar günü Polatlı'da atacak

29 Mayıs Pazar günü saat 09.45'de Gordion Antik Kenti'nde başlayacak olan 3. Uluslararası Gordion Yarı Maratonu, Polatlı Belediyesi tarafından gerçekleştirilecek olan çeşitli etkinliklerle gün boyunca devam edecek. 21 kilometre ve 10 kilometre Frig Koşusu gibi birbirinden farklı dallarda finish çizgisi için ter dökecek sporcuların yanı sıra tümülüslerin ve tarihi kentin çevresinde yürüyüş yapmak isteyen vatandaşlara özel olarak parkurlar oluşturulacak.

Başkent Ankara'da düzenlenen en büyük tek maraton olma özelliği taşıyan Gordion Yarı Maratonu ile Anadolu Bozkırının Parlayan Yıldızı Polatlı tarihindeki en büyük spor organizasyonuna tekrar ev sahipliği yapacak. ‘Polatlı UNESCO Hedefine Koşuyor' parolasıyla 29 Mayıs Pazar Günü gerçekleştirilecek olan Gordion Yarı Maratonu'nda yüzlerce sporcu Polatlı'da bir araya gelecek. Belediye Başkanı Yıldızkaya'nın startını vereceği maratona farklı yaş gruplarından sporcular katılacak. Polatlı Belediyesi tarafından bu yıl üçüncüsü gerçekleştirilecek olan Gordion Yarı Maratonu, Gordion Antik Kenti'nin UNESCO Dünya Mirası Asıl Listesi'ne alınmasında büyük rol oynayacak. Anadolu Bozkırının Parlayan Yıldızı Polatlı, tarihindeki en büyük spor organizasyonu ile adını Türkiye'nin dört bir yanına duyuracak. Gordion Maratonu hakkında daha fazla bilgi sahibi olmak ve başvuruda bulunmak isteyen vatandaşlar; www.maratongordion.com adresi üzerinden maratona dair tüm bilgilere ulaşabilirler.