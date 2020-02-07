Mamak Belediyesi, Yunus Emre Enstitüsü ve KABİP ortak işbirliğiyle düzenlenen göç temalı "3. Uluslararası Kadim Değerler Kısa Film ve Fotoğraf Yarışması" ödülleri sahiplerini buldu.

Türkiye geneli 287 kısa film, 121 fotoğraf başvuruları arasından finale kalan fotoğraf ve kısa film eserlerinden ilk 3'e girenlerin açıklandığı ödül töreni Mamak Belediyesi Necmettin Erbakan Kongre Merkezi'nde düzenlendi. Törenin açılış konuşmasında Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, "Başta Sevgili Peygamberimizin hicreti olmak üzere yeryüzündeki hemen hemen bütün göçler, kendi içlerinde hüzünlü hikayeler barındırır " ifadelerini kullandı.

"Bizim için göç ensar olmaktır"

Başkan Köse, "Öncelikle geçtiğimiz haftalarda Elazığ ve Malatya'da yaşanan depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza ve sonrasında Van Bahçesaray'da meydana gelen çığ felaketinde ve daha sonrasında arama kurtarma çalışmaları devam ederken yaşanan ikinci çığ felaketinde yaşamını yitiren şehitlerimize Rabbimden rahmet diliyor, yaralı vatandaşlarımıza da şifalar diliyorum. Rabbim ülkemizi felaketlerden korusun diyorum. Göreve geldiğimiz 10 ayı değerlendirdiğimizde ilçemizde hayata geçirdiğimiz , sosyal ve fiziki belediyecilik hizmetlerimizin yanı sıra sanatsal ve kültürel çalışmalarımızla da güzel Mamak'ımızı sanatın, kültürün ve estetiğin merkezi yapma çabasını sürdürüyoruz. Tarihi insanlık kadar eski olan göç kavramı; insanların birtakım nedenlerden dolayı mekan değiştirmeleri anlamına gelmektedir. İnsanoğlu birtakım problemler nedeniyle mevcut yaşadıkları mekanları bırakarak daha iyi ve güvenli bir yaşam için yerlerini değiştirmek zorunda kalmıştır. Bizim için göç ensar olmaktır. Muhacirlere ensar olalım. Varsın, soframıza bir tabak daha konulsun. Varsın, ekmeğimizi fazladan bir parça daha bölelim. Yeter ki, Aylan bebek gibi nice yavrunun günahsız bedeni karaya vurmasın. Başta Sevgili Peygamberimizin hicreti olmak üzere yeryüzündeki hemen hemen bütün göçler, kendi içlerinde hüzünlü hikayeler barındırır" diye konuştu.

"Mazluma el uzatmaya devam edelim"

Suriyeli Mahmut'un Elazığ'da depremzede ailenin yardımına koştuğunu hatırlatan Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, konuşmasını şöyle sonlandırdı:

"Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, 74'üncü Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada dünyaya tarihi bir çağrıda bulundu. 'Bu salondaki tüm ülkeleri adalet, vicdan, ahlak esası üzerine bina ettiğimiz politikalarımızı desteklemeye davet ediyorum' dedi ve dünya liderlerinin gözlerinin içine bakarak Aylan bebeğin o içimizi burkan resmini salondakilere gösterdi ve 'Aylan bebeği ne çabuk unuttunuz' dedi. O resmi bir kez daha gördüğümüzde, ilk kez görmüşcesine acı ve yürek sızısı kapladı içimizi. Şükrettik halimize. Varsın, her şeye rağmen ekmeğimizi, işimizi, aşımızı ülkelerinden göç eden kardeşlerimizle bölüşelim, mazluma el uzatmaya devam edelim. Rahmet Peygamberinin hicretinde Mekke'den göç eden muhacirlere kapılarını açan Medineli ensar gibi Allah yolunda olanlara el uzatalım. Hatırlarsanız geçtiğimiz hafta Elazığ depreminde Suriyeli Mahmut vardı. Mahmut elleri parçalanıncaya dek göçük altında depremzede vatandaşımızı kurtardı. Allah razı olsun ondan. Göç belki de Mahmut'un acısıydı. Allah kimseyi vatanından mahrum etmesin diyorum. Bugün burada Belediyemiz, KABİP ve Yunus Emre Enstitüsü tarafından gerçekleştirdiğimiz kısa film ve fotoğraf yarışmasının teması 'Göç.' Biz eminiz ki, birbirinden güzel, emek harcadığınız filmler ve fotoğraflar çok değerli. Ben buradan yarışmaya katılan herkesin emeklerine sağlık diyorum. Ödül alacak vatandaşlarımızı da şimdiden tebrik ediyorum."

Konuşmaların ardından ödül alan fotoğraflar ve kısa filmlerin gösterimi yapıldı. Fotoğraf kategorisinde dereceye girenlere ödülleri Mamak Belediye Başkanı Murat Köse tarafından verildi.