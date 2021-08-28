30 Ağustos coşkusu sokaklara taşacak

Çankaya Belediyesi, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın coşkusunu sokaklara taşıyor. Çankaya Belediyesinin bayram otobüsleri, marşlar eşliğinde mahalleleri gezerek Zafer Bayramı'nın 99. yılını kutlayacak, Türk Bayrağı ve Nutuk dağıtacak.

30 Ağustos saat 10'da Çayyolu Atapark'taki resmi törenle başlayacak kutlamalar, Çankaya Belediyesi Gençlik Bandosu'nun 8 ayrı bölgede gösteriyle taçlanacak. Bando konserleri gün boyu, Çayyolu Ata Park, Lozan Park, İnönü Parkı, Uğur Mumcu Parkı, Bahçelievler 7. Cadde, Anıtpark, Ahmed Arif Parkı ve Kuğulu Park'ta sürecek.

"Ulusları ulus yapan milli günleridir"

Zafer Bayramı'nın 99. yılında kutlamaları mahalle mahalle, sokak sokak tüm Çankaya'ya yayacaklarını söyleyen Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, "30 Ağustos sadece bir zafer değil, bir ulusun ayağa kalkışı ve yeniden var olmasıdır. Ulusları ulus yapan milli günleridir. 30 Ağustos Zafer Bayramı, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı gibi ulusal günlerimiz bizi biz yapan günlerdir. Çünkü bir ulus bağımsız yaşarsa bir ulustur. Tüm halkımızı büyük zaferimizin 99. yılı kutlamalarına davet ediyorum” diye konuştu.

Bayram otobüsleri güzergahları

Çankaya Belediyesi bayram otobüsleri güzergahları şöyle:

Çayyolu Ata Park, Koru Sitesi, Konut Kent, Ümit Köy, Beysukent, Beytepe, Yaşam Kent, Bilkent, ODTÜ, Çukurambar, Yüzüncü Yıl - Çiğdem Mahallesi, Balgat Ziya Bey Caddesi, Bahçelievler 7. Cadde, 6.Cadde ve 3.Cadde, Beşevler, Beştepe, Emek 8. Cadde ve 4. Cadde, Mareşal Fevzi Çakmak Caddesi, Anıtpark, Yücetepe, Anıttepe, Akdeniz Caddesi, Gençlik Caddesi, Tandoğan, Kızılay, Çankaya, Lozan Park, Birlik Mahallesi, Oyak Sitesi, Zafer Park ve İnönü Parkı, Kavaklıdere, Tunalı Hilmi Caddesi ve Kuğulu Park.