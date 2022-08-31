30 Ağustosta şehit torunları dedeleriyle Son Kale Haymana'da buluştu

İstanbul, Giresun ve Tirebolu'dan gelen yüzlerce Giresunlu, Sakarya Meydan Muharebesinde 42. Gönüllü Giresun Alay komutanı Binbaşı Hüseyin Avni Alparslan ve beraberinde şehit olan dedelerini kabri başında dualarla andı. Ülkenin farklı yerlerinden gelen Giresunlular şehit dedelerinin bulunduğu Haymana'da buluştu. Milli Mücadelede Son Kale olan Haymana eğer geçilseydi düşman orduları başkenti ele geçirecekti. Bu savaşta gönüllü olarak alayında bulunan askerlerle Haymanaya gelen Binbaşı Hüseyin Avni Alparslan gibi kahramanlar sayesinde düşman saldırısı geri püskürtüldü.

Şehit Binbaşı Hüseyin Avni Alparslan Şehitliğinde düzenlenen anma programına, Haymana Kaymakamı Muhammed Gürbüz, AK parti Ankara Milletvekili Emrullah İşler, milletvekilleri ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile Giresunlular ve Haymanalı vatandaşlar katıldı.

Naaşının yeri Doksan dört yıl sonra tespit edilen Binbaşı Hüseyin Avni Alparslan anısına geçtiğimiz yıl açılan şehitlikte düzenlenen programda duygu dolu anlar yaşandı. Anma Programı yapılan protokol konuşmalarının ardından şehitlerimiz için Kur'an-ı Kerim Tilaveti, dualar ve hayır yemeği ile son buldu.

Daha sonra protokolün Çaldağ Müzesi gezisi gerçekleşti. Müzede Sakarya Meydan Muharebesini adeta yeniden hissettiren görüntüler bulunmakta. Savaş döneminden kalan mermiler ve silahların yanında farklı simülasyonlarla savaşın yeniden canlandırıldığı görüntüler bulunan müze, Giresun'dan ve yurdun dört bir yanından gelen misafirler tarafından izlendi.