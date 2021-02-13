30 dakikada sonuç veren Antijen Testi, Esenboğa Havalimanında yapılabiliyor

Yurtdışından gelen yolcuların seyahatlerini hızlandıracak, 30 dakikada sonuç veren Antijen Testi, Esenboğa Havalimanı'nda kullanılmaya başlandı.

PCR testinden daha hızlı şekilde sonuç veren antijen testi, tıpkı PCR testi gibi sürüntü alınarak gerçekleştiriliyor. Antijen testi, Esenboğa Havalimanı'nda yurtdışına seyahat eden yolcuların ya da yurda giriş yapmak isteyenlerin Covid-19 testini hızla sonuç vermesini sağlıyor.

“Yani antijen testi gerçek anlamda herhangi bir bulaşı yok edecek bir uygulama. Kısa sürede çıktığı için de çok çok büyük avantajları var”

Antijen testinin 30 dakikada sonuç verdiğini ve direkt sonuç verdiğini belirten Esenboğa Havalimanı Covid-19 Test Merkezi Genel Müdürü Salih Durbaba,” Avrupa'daki bazı ülkeler şu anda mesela Hollanda Antijen testi olmadan almıyor ülkesine. PCR artı antijen istiyor. Bunun sebebi de şu; ülkede burada dolaştınız, yarım saatte sonuç verdiği için burada direkt sonucunuzu alıp uçağa binebiliyorsunuz. Artık sonuç verdikten sonra herhangi biriyle temasınız yok. Yani antijen testi gerçek anlamda herhangi bir bulaşı yok edecek bir uygulama. Kısa sürede çıktığı için de çok çok büyük avantajları var. PCR testi laboratuvar ortamında gerçekleştiği için biraz daha zaman alıyor. Zaman aldığı için de bu testi veren insanların, bulaşı yayma ihtimalleri olabiliyor. Ama antijende sonuç negatifse eğer hiçbir yerle temas etmeden direk uçağına binebiliyor. PCR'da ise verdikten sonra bekleme süresince bulaşı yayabilme ihtimali artıyor. Doğal olarak da PCR artı antijen tam koruma sağlıyor” diye konuştu.

Ayrıca antijen testinin fiyatı ise 175 TL.