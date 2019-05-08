300 bin TL ödülle aranan terörist etkisiz hale getirildi

Mardin’in Nusaybin ilçesi kırsalında dün düzenlenen operasyonda etkisiz hale getirilen 2 kadın teröristten birinin 300 bin TL ödülle gri kategoride aranan Hanım Çelik olduğunun tespit edildiği bildirildi.
Mardin'in Nusaybin ilçesi kırsalında dün düzenlenen operasyonda etkisiz hale getirilen 2 kadın teröristten birinin 300 bin TL ödülle gri kategoride aranan Hanım Çelik olduğunun tespit edildiği bildirildi.
İçişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, “İç Güvenlik Operasyonları kapsamında Mardin'in Nusaybin ilçe kırsalında dün saat 23.00 sıralarında Mardin Il Jandarma Komutanlıgınca icra edilen "Cınar-101 Sehit Jandarma Uzman Çavuş Muhammet Arıkan Operasyonu"nda 2 kadın terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirilmiştir” denildi.
Açıklamada, etkisiz hale getirilen teröristlerden birinin, terörden arananlar listesinde 300 bin TL ödülle gri kategoride bulunan "Agirin" kod adlı Hanım Çelik olduğunun tespit edildiği kaydedildi.