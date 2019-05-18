31 ilde 49 müze bugün ücretsiz

00'a kadar ücretsiz ziyaret edilebilecek.

Avrupa Konseyi, UNESCO ve ICOM himayelerinde bu yıl Avrupa'da 15'incisi kutlanacak "Avrupa Müzeler Gecesi" etkinliğinde Kültür ve Turizm Bakanlığına bağlı 49 müze bugün kapanış saatinden sonra 23.00'e kadar ücretsiz olarak ziyaretçilere açık olacak.

18 Mayıs 2019 Avrupa Müzeler Gecesi'nde Türkiye çapında geceye kadar açık olan müzeler şunlar:

"1- Adana Müzesi

2- Amasya Müzesi

3- Ankara Anadolu Medeniyetleri Müzesi

4- Ankara Cumhuriyet Müzesi

5- Ankara Kurtuluş Savaşı Müzesi

6- Ankara Etnografya Müzesi

7- Antalya Müzesi

8- Alanya Müzesi

9- Side Müzesi

10- Demre Likya Uygarlıkları Müzesi

11- Aydın Müzesi

12- Bartın Amasra Müzesi

13- Burdur Müzesi

14- Bursa Arkeoloji Müzesi

15- Çanakkale Troya Müzesi

16- Çorum Müzesi

17- Edirne Müzesi

18- Edirne Türk-İslam Eserleri Müzesi

19- Erzurum Atatürk Müzesi

20- Eskişehir Eti Arkeoloji Müzesi

21- Gaziantep Arkeoloji Müzesi

22- Gaziantep Zeugma Mozaik Müzesi

23- Hatay Arkeoloji Müzesi

24- İstanbul Arkeoloji Müzeleri

25- İstanbul Ayasofya Müzesi

26- İstanbul Türk ve İslam Eserleri Müzesi

27- İzmir Arkeoloji Müzesi

28- İzmir Atatürk Müzesi

29- İzmir Efes Müzesi

30- İzmir Ödemiş Müzesi

31- Kahramanmaraş Müzesi

32- Kastamonu Müzesi

33- Kocaeli Müzesi

34- Konya Mevlana Müzesi

35- Konya Karatay Çini Eserler Müzesi

36- Mardin Müzesi

37- Mersin Müzesi

38- Muğla Fethiye Müzesi

39- Muğla Marmaris Müzesi

40- Muğla Bodrum Sualtı Arkeoloji Müzesi (Açılışı yapılması halinde)

41- Milas Uzunyuva Anıt Mezarı ve Müze Kompleksi

42- Nevşehir Hacıbektaş Müzesi

43- Niğde Müzesi

44- Samsun Gazi Müzesi

45- Sivas Müzesi

46- Sinop Müzesi

47- Şanlıurfa Müzesi

48– Şanlıurfa Haleplibahçe Mozaik Müzesi

49- Uşak Müzesi".