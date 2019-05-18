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31 ilde 49 müze bugün ücretsiz

18 Mayıs Uluslararası Müzeler Günü dolayısıyla 31 ilde Kültür ve Turizm Bakanlığına bağlı 49 müze bugüne özel olarak saat 23.

00'a kadar ücretsiz ziyaret edilebilecek.


Avrupa Konseyi, UNESCO ve ICOM himayelerinde bu yıl Avrupa'da 15'incisi kutlanacak "Avrupa Müzeler Gecesi" etkinliğinde Kültür ve Turizm Bakanlığına bağlı 49 müze bugün kapanış saatinden sonra 23.00'e kadar ücretsiz olarak ziyaretçilere açık olacak.


18 Mayıs 2019 Avrupa Müzeler Gecesi'nde Türkiye çapında geceye kadar açık olan müzeler şunlar:


"1- Adana Müzesi


2- Amasya Müzesi


3- Ankara Anadolu Medeniyetleri Müzesi


4- Ankara Cumhuriyet Müzesi


5- Ankara Kurtuluş Savaşı Müzesi


6- Ankara Etnografya Müzesi


7- Antalya Müzesi


8- Alanya Müzesi


9- Side Müzesi


10- Demre Likya Uygarlıkları Müzesi


11- Aydın Müzesi


12- Bartın Amasra Müzesi


13- Burdur Müzesi


14- Bursa Arkeoloji Müzesi


15- Çanakkale Troya Müzesi


16- Çorum Müzesi


17- Edirne Müzesi


18- Edirne Türk-İslam Eserleri Müzesi


19- Erzurum Atatürk Müzesi


20- Eskişehir Eti Arkeoloji Müzesi


21- Gaziantep Arkeoloji Müzesi


22- Gaziantep Zeugma Mozaik Müzesi


23- Hatay Arkeoloji Müzesi


24- İstanbul Arkeoloji Müzeleri


25- İstanbul Ayasofya Müzesi


26- İstanbul Türk ve İslam Eserleri Müzesi


27- İzmir Arkeoloji Müzesi


28- İzmir Atatürk Müzesi


29- İzmir Efes Müzesi


30- İzmir Ödemiş Müzesi


31- Kahramanmaraş Müzesi


32- Kastamonu Müzesi


33- Kocaeli Müzesi


34- Konya Mevlana Müzesi


35- Konya Karatay Çini Eserler Müzesi


36- Mardin Müzesi


37- Mersin Müzesi


38- Muğla Fethiye Müzesi


39- Muğla Marmaris Müzesi


40- Muğla Bodrum Sualtı Arkeoloji Müzesi (Açılışı yapılması halinde)


41- Milas Uzunyuva Anıt Mezarı ve Müze Kompleksi


42- Nevşehir Hacıbektaş Müzesi


43- Niğde Müzesi


44- Samsun Gazi Müzesi


45- Sivas Müzesi


46- Sinop Müzesi


47- Şanlıurfa Müzesi


48– Şanlıurfa Haleplibahçe Mozaik Müzesi


49- Uşak Müzesi".

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