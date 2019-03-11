İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

31 Mart oy pusulaları belli oldu

31 Mart yerel seçimlerde kullanılacak oy pusulaları belli oldu.


Kısa bir süre kalan 31 Mart yerel seçimleri için partilerin adaylarını belirlenmesinin ardından oy pusulalarının şekli de belli oldu. Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından örnek oy pusulaları basına tanıtıldı. Seçmenler 4 ayrı oy pusulasında adayını belirledikten sonra oy pusulalarını tek bir zarfta sandığa atacak. İlk kez bir yerel seçimde sandığa tek zarf atılacak. Seçmenlerin tek zarf kullanmasında, pusulaların yanlış zarfa konulması nedeniyle oyların geçersiz sayılmasının önüne geçmek amaçlandı.


Yüksek Seçim Kurulu'nda yerel seçimlere katılacak siyasi partilerin birleşik oy pusulasındaki yerleri de kura çekimiyle belirlendi. Partilerin oy pusulasında sıralaması şu şekilde:


"1. Saadet Partisi


2. Bağımsız Türkiye Partisi


3. Türkiye Komünist Partisi


4. Vatan Partisi


5. Büyük Birlik Partisi


6. Hür Dava Partisi


7. Cumhuriyet Halk Partisi


8. Adalet ve Kalkınma Partisi


9. Demokrat Parti


10. Milliyetçi Hareket Partisi


11. İyi Parti


12. Halkların Demokratik Partisi


13. Demokratik Sol Parti"

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.