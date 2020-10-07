31. Meslekî Eğitim Kurulu toplantısı yapıldı

2018/3 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi ve Milli Eğitim Bakanlığı Makam Olurlarına istinaden 3308 Sayılı Mesleki Eğitim Kanunu kapsamında oluşturulan Mesleki Eğitim Kurulu'nun 31. toplantısı, Milli Eğitim Bakanlığının Ahi Evran Toplantı Salonunda, Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Mahmut Özer başkanlığında kurul üyelerinin katılımları ile Webinar şeklinde yapıldı.

Mesleki Eğitim Kurulu Milli Eğitim Bakanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Tarım ve Orman Bakanlığı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı, Yükseköğretim Kurulu, Mesleki Yeterlilik Kurumu, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği, Türkiye İş Kurumu, Sosyal Güvenlik Kurumu, Türkiye Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyonu, Türkiye Ticaret, Sanayi, Deniz Ticaret Odaları ve Ticaret Borsaları Birliği, İşveren Sendikaları Konfederasyonu, İşçi Sendikaları Konfederasyonu temsilcilerinden oluşuyor.

Bakan Yardımcısı Mahmut Özer bir önceki kurul toplantısının, 20.10.2017 tarihinde yapıldığını hatırlatarak yaklaşık üç yıl sonra yapılan bu toplantının önemine dikkat çekti. Bakanlığın 2023 Eğitim Vizyonu kapsamında son yıllarda mesleki ve teknik eğitim alanında çok önemli iyileştirmeler yaptığını belirterek özellikle sektörlerle çok güçlü iş birlikleri kurularak işgücü piyasaları ile uyumlu bir şekilde müfredat ve haftalık ders programlarında güncellemeler yapıldığı ve ulusal meslek standartları ile uyumlu hale getirildiğinin altını çizdi. Bu iyileştirmelerle birlikte toplumun mesleki eğitime bakışının olumlu yönde değiştiğini ve ülkemizde mesleki ve teknik eğitime ilginin de artarak devam ettiğini söyledi.

Toplantıda, 3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanununa göre mesleki eğitim merkezi programları, Anadolu meslek ve Anadolu teknik programları kapsamında, kapsama alınan, kapsamdan çıkarılan, alan/dal adı değişen, alan ile ilişkilendirilen ve ayrılan/birleşen meslek alan ve dallarının güncellenmesi ile İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu çalışma esasları görüşüldü.