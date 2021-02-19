32. “Vergi Haftası” kutlama etkinlikleri

Her yıl 22-28 Şubat arasında gerçekleştirilen Vergi Haftası'nın bu yıl 32'ncisi Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından çeşitli tanıtım ve bilgilendirme faaliyetleri ile yürütülecek.

Her yıl Şubat ayının son haftasında kutlanmakta olan Vergi Haftası kapsamında vergi bilincinin; çocuklarda ve genç nesillerde oluşturulması, toplumun tüm kesimlerine benimsetilmesi, mükelleflerin vergiye gönüllü uyumunun sağlanması ve kayıt dışı ekonomi ile mücadele bilincinin oluşturulması amacıyla Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından çeşitli tanıtım ve bilgilendirme faaliyetleri yürütülüyor.

Covid-19 pandemisinin toplum sağlığı ve kamu düzeni açısından oluşturduğu riski yönetme, sosyal izolasyonu temin, fiziki mesafeyi koruma ve hastalığın yayılım hızını kontrol altında tutma amacıyla, Sağlık Bakanlığı ile korona virüs Bilim Kurulunun önerileri ve il/ilçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulu kararları dikkate alınarak gerçekleştirilecek olan 32. Vergi Haftası'nda çeşitli etkinler hayata geçirilecek.

Vergi Haftası kapsamında yapılacak etkinlikleri kapsamında Vergi Haftası için “Dünden Bugüne Vergilerimizle Güçlüyüz” sloganı ile hazırlanan afiş 81 ilimizdeki Vergi Dairesi Başkanlıkları ve Defterdarlıklarda, kamu kurumlarının "Outdoor TV" ekranlarında ve şehir içi toplu ulaşım araçlarında görünür şekilde olmasına dikkat edilerek asılacak/yansıtılacak. Vergide farkındalığın artırılması ve verginin toplumun tüm kesimlerine benimsetilmesi amacıyla e-posta abonelerimize bilgilendirme ve kutlama mesajı gönderilecek. Ulusal TV kanalları ve dizi yapımcıları ile görüşülerek izlenme oranları yüksek olan TV dizilerinde vergi ile ilgili konuların işlenmesi sağlanmakta olup bu görüşmelere devam edilecek.