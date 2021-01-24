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32 yıllık Türkşeker Erciş Şeker Fabrikası'nda üretim yüzde 91 arttı

Van Gölü havzasının en önemli sanayi kuruluşu olan ve 32 yıldır aralıksız çalışan Erciş Şeker Fabrikası’nda üretim geçen yıla göre yüzde 91 arttı.

Van Gölü havzasının en önemli sanayi kuruluşu olan ve 32 yıldır aralıksız çalışan Erciş Şeker Fabrikası'nda üretim geçen yıla göre yüzde 91 arttı.


Türkşeker Erciş Şeker Fabrikası'nın temeli 17 Ağustos 1987'de atıldı. Erciş Şeker Fabrikası, Turgut Özal'ın katılımıyla 24 Ocak 1989'da hizmete açıldı. Kurulduğu ilk yıl 35 bin 807 dekarlık alanda pancar yetiştiren fabrika, zaman içerisinde üretim kapasitesini artırdı. Türkşeker Erciş Şeker Fabrikası, 32 yıllık geçmişinde en çok üretimi 2020-2021 üretim döneminde gerçekleştirdi. Erciş Şeker Fabrikası'nda 2020-2021 üretim döneminde şeker üretimi geçen yıla göre yüzde 91 arttı. Fabrika, bu dönemde 200 bin ton pancarı işleyerek 31 bin 915 ton şeker elde etti.



176 milyon lira katma değer


Tüm zamanların en iyi verilerinin gerçekleştiği 2020-2021 üretim döneminde fabrika, şehrin ekonomisine 176 milyon liralık katma değer oluşturdu.

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