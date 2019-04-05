36. Uluslararası Ankara Müzik Festivali başladı

Uluslararası Ankara Müzik Festivali, 36'ncı kez kapılarını sanatseverlere açtı.

Sevda-Cenap And Müzik Vakfının 36 yıldır düzenlediği Uluslararası Ankara Müzik Festivali, muhteşem bir konserle başladı. Çankaya Belediyesinin ana sponsorlarından biri olduğu festivalin açılışına 10. Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen de katıldı. Başta Ankara olmak üzere tüm Türkiye'nin müzikal kapasitesinin yansıtılması ve genç sanatçıların desteklenmesi ilkesiyle düzenlenen festival, şef Orhun Orhon yönetimindeki Orkestra Akademik Başkent ve koro şefi Çiğdem Aytepe'nin hazırlığında TRT Ankara Radyosu Çoksesli Korosu'nun senfonik konseriyle başladı. Ankaralı sanatseverlerin büyük beğenisini kazanan konserde soprano Görkem Ezgi Yıldırım, alto Elif Canbazoğlu, tenor Arda Doğan ve bariton Arda Aktar solistliğinde W.A. Mozart'ın Taç Giyme Töreni Missası ile piyanist Gökhan Aybulus solistliğinde S. Rachmaninoff'un 2 numaralı konçertosu seslendirildi.

Dopdolu bir festival

Ankaralılar, 36. Uluslararası Ankara Müzik Festivali ile 4-25 Nisan tarihleri arasında dopdolu müzikal bir bahar yaşayacak. Festivalde bu yıl yüzlerce sanatçı ve topluluk sahne alacak. İlk kez Türkiye'de UAMF'de konser verecek klasik gitar dünyasının genç gitaristi Yamandu Kosta, beş kıtada binlerce konser veren besteci, piyanist ve orkestra şefi Manolo Carrasco ve Flâmenko Topluluğu sanatseverlerle buluşacak. 75 yıllık geçmişine 50'den fazla ödül sığdırmış, 100 kişilik dansçı ve müzisyen kadrosuyla Virsky Ukrayna Ulusal Dans Topluluğu da Ankaralılara unutulmaz bir gösteri sunacak. Çekya'nın önemli müzisyenlerinden Josef Spacek-Miroslav Sekera ikilisi de konser verecek.

Festival, 25 Nisan'da Vakthang Kakhidze şefliğinde Tiflis Senfoni Orkestrası'nın konseri ile kapanacak. Bu konserde eğitimini Türkiye'de tamamlamış, uluslararası ödüllerin sahibi genç keman sanatçısı Veriko Tchumburidze solist olarak sahne alacak.