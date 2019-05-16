38. Türkiye Kitap ve Kültür Fuarı kitapseverlerle buluştu

Dr. Ali Erbaş, “Bu stantlarda olan bütün kitaplar Allah'ın kitaplarını daha iyi anlamak için okunursa, okuyan kişiler ibadet etmiş olurlar. Çünkü ameller niyetlere göredir” dedi.

Türkiye Diyanet Vakfı'nın düzenlediği 38. Türkiye Kitap ve Kültür Fuarı'nın açılışı, Kocatepe Camii avlusunda gerçekleştirildi. “Ramazan Kitapla Buluşuyor” sloganıyla her Ramazan ayında açılan fuar, 41 stantta 52 yayınevi ile birlikte açılış kurdelesinin kesilmesinin ardından kitapseverlerle buluştu.

Kitap denince ilk akla gelenin Allah'ın kitabı olduğunu söyleyen Dr. Ali Erbaş, “Kitapla kitap dostlarını buluşturmak iyiliklerin en iyisi, güzelliklerin en güzeli. Kitap deyince Allah'ın kitabı aklımıza geliyor. Büyük harfle yazılınca Kur'an-ı Kerim akla geliyor. Öyle ki bütün kitaplar için kullanılan isim Allah'ın kitabı için kullanılan isimle aynı. Bizim medeniyetimizin, inancımızın ana kaynağının adı kitap, ne kadar önemli. Diğer ismi Kur'an; okunan şey, okumakla alakalı. Hiç okunmayacak bir şey olsaydı adı Kur'an olur muydu? O yüzden Kur'an okunmak için var, anlaşılmak için ve yaşanmak için var. Gelen ilk ayetlerinde de 'Oku' diyor bütün insanlığa. Oku, kainatı oku ve Allah'ın gönderdiğini oku. İlk ayetlerde ‘Oku yaratan rabbinin adıyla oku' diye geçiyor. Sonrasında kalemden bahsediyor. İlk ayetler okumaktan, öğrenmekten, öğretmekten, kalemden bahsediyor. Bu ne anlama geliyor, bu medeniyetin insanlarının elinden kitap kalem düşmeyecek. Öğretme ve öğrenme faaliyeti eksik olmayacak. Dolayısıyla bu milletinin çocuklarının ellerinden kitap kalem eksik olmayacak. Tarihe baktığımız zaman kitapla kalemle meşgul olduğumuz zamanlarda yükselmişiz. Kitap ve kalemi elimizden bıraktığımız zamanlarda ise düşmüşüz. Bizim milletimizin ilerlemesi ve gerilemesi tamamen kitapla olan iştigalimizin azlığı ve çokluğu ile doğru orantılı. Kitabın okunmasının nihai amacı insanların aydınlatılmasıdır. Demek ki uyarmak için, insanları aydınlatmak için, bilinçli bir Müslüman, şuurlu bir insan olmak için okuyacağız. Bu stantlarda olan bütün kitaplar Allah'ın kitaplarını daha iyi anlamak için okunursa, okuyan kişiler ibadet etmiş olurlar. Çünkü ameller niyetlere göredir” ifadelerini kullandı.

Diyanet Vakfı tarafından düzenlenen kitap fuarının eğitim ve kültüre verilen değerin bir göstergesi olduğunu belirten Türkiye Diyanet Vakfı Genel Müdürü Mehmet Savaş Polat da, “Herkesin merakla beklediği, Ramazan ayının vazgeçilmezlerinden birisi haline gelen ve Vakıf Fuarcılık şirketimiz tarafından bu yıl 38'incisi düzenlenen Türkiye Kitap ve Kültür Fuarı da eğitim ve kültüre verdiğimiz önemin en büyük nişanelerinden birisidir” şeklinde konuştu.