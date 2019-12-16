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39 yaşındaki Yasemin 33 gündür kayıp

Ankara’da yaşayan 39 yaşındaki Yasemin Çiftçi’den 33 gündür haber alınamıyor.

Ankara'da yaşayan 39 yaşındaki Yasemin Çiftçi'den 33 gündür haber alınamıyor.


Ankara'nın Akyurt ilçesinde yaşayan Yasemin Çiftçi'nin, son olarak 12 Kasım 2019 tarihinde ablası ile telefonda konuştuktan sonra 13 Kasım 2019'da Tandoğan'da bulunan iş yerine gitmediği öğrenildi. Çiftçi'den ablasıyla konuştuğu 12 Kasım'dan bu yana bir daha haber alınamadı. 33 gündür kayıp olan Yasemin'in bulunması için aile tüm yollara başvurdu.

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