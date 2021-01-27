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3D sinema keyfinin sonunda fanusta balık hediye

Keçiören Belediyesi, sömestire giren 5-8, 9-12 yaş aralığındaki çocuklar için gösterime sunduğu ücretsiz 3D sinema filmlerinin sonunda Deniz Dünyası’nda yetiştirilen Japon balıklarını cam fanus içerisinde miniklere hediye ediyor.

Keçiören Belediyesi, sömestire giren 5-8, 9-12 yaş aralığındaki çocuklar için gösterime sunduğu ücretsiz 3D sinema filmlerinin sonunda Deniz Dünyası'nda yetiştirilen Japon balıklarını cam fanus içerisinde miniklere hediye ediyor.


Keçiören Belediyesi, sömestir hediyesi olarak 5-8 ve 9-12 yaş grubu öğrencilere 6 farklı film için gösterime başladı. Filmin sonunda ise minik öğrencilere fanus içinde balık hediye ediliyor. Sosyal mesafe kuralının uygulanması için her seansa 30 öğrencinin alındığı ücretsiz 3D sinema etkinliği salı, çarşamba, perşembe ve cuma günleri çocukların sokağa çıkma izninin bulunduğu 13.00 ile 16.00 saatleri arasında gerçekleştiriliyor. Randevu sistemi ile salona alınan öğrencilere HES kodu sorgulaması da yapılıyor.


Çocukların pandemi sürecinde zorlu bir eğitim sürecinden geçtiğini ve sinema etkinliği ile minikleri motive etmeyi hedeflediklerini belirten Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, “Çocuklarımızın sömestirde keyifli vakit geçirmesi için Deniz Dünyasındaki sinema salonumuzdaki ilk sinema gösterimimizi Çılgın Hırsız-3 filmiyle yaptık. Öğrencilerimize patlamış mısır, pamuk helva, 3D gözlük, bilim dergisi ve fanus içinde balık hediye ettik. Pandemi sürecinde yüz yüze eğitimden uzak kalan öğrencilerimizi rahatlatmak için sinema etkinliğimiz 3 hafta boyunca devam edecek” dedi.



6 film gösterimi yapılacak


Deniz Dünyası Sinema Salonu'nda 3 hafta boyunca Çılgın Hırsız 3, Evcil Hayvanların Gizli Yaşamı, Gulliver`in Gezileri, Kayıp Balık Nemo, Lego Batman, Leylekler isimli sinema filmlerinin gösterimi yapılacak.

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