3.kez Dünya şampiyonu olan Taha Akgül'e coşkulu karşılama

Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da düzenlenen Büyükler Dünya Güreş Şampiyonası'nın yedinci gününde erkekler serbest stil 125 kilogramda 3. kez Dünya şampiyonu olan milli güreşçi Taha Akgül, Ankara'da büyük bir coşkuyla karşılandı.

Sırbistan'ın başkenti Belgrad'ın ev sahipliğinde gerçekleştirilen Büyükler Dünya Güreş Şampiyonası'nda, milli güreşçi Taha Akgül, erkekler serbest stil 125 kilogramda Moğol güreşçi Lkhagvagerel Munkhtur'u mağlup etti. 31 yaşındaki güreşçi, 2014 ve 2015 yıllarından sonra üçüncü kez dünya şampiyonu oldu. Milli güreşçi için Esenboğa Havalimanı'nda karşılama töreni düzenlendi.

“Çifte düğün yapacağız”

Milli güreşçi Taha Akgül, sevenlerinin bugün de kendisini yalnız bırakmadıklarını vurgulayarak, “Bizi yalnız bırakmadılar. Bu 3. Dünya şampiyonluğumun benim içinde çok ayrı bir önemi var. Bugün de tekrardan zirveye çıktım, tüm rakiplerimi yendim. Bir hafta son düğünüm var oraya hazırlığım olacak. Tüm emeği geçen herkese bizi yalnız bırakmayan herkese teşekkür ediyorum. İnşallah düğünümüze de bizleri sevenleri bekliyoruz. Orada çifte düğün yapacağız, orada kutlayacağız. Sonra da yeni sezon için hiç beklemeden bu aradaki farkı korumak için daha çok çalışacağım. Hedefim de 2024'te ki Paris Olimpiyatları'nda da ikinci kez olimpiyat şampiyonu olup bu işi bırakmak olacak” diye konuştu.