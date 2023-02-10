3'üncü Piyade Eğitim Tugay Komutanlığı depremzedelerle yakından ilgileniyor

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), 3'üncü Piyade Eğitim Tugay Komutanlığının Antalya'da Karpuzkaldıran Özel Eğitim Merkezinde, depremzedelerle yakından ilgilenildiğini açıkladı.

MSB'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, “3'üncü Piyade Eğitim Tugay Komutanlığımızın Karpuzkaldıran Özel Eğitim Merkezinde depremden zarar gören vatandaşlarımızı ağırlamaya, barınma, beslenme ve sağlık ihtiyaçları ile yakından ilgilenmeye devam ediyoruz” ifadelerine yer verildi.