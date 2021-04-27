4 ay öncesinden Thodex firmasının dolandırıcı olabileceğini bildi

Reklamcılık sektöründe 18 yıldır çalışan Çağrı Keskin, Thodex firmasının dolandırıcı olacağını 20 Aralık 2020'de sosyal medya hesabından attığı bir tweet ile tahmin etti. Keskin, “Bir söz var; 'Bedava peynir sadece fare kapanında olur'. Burada bir fare kapanı kurulmuş ve bir şeyler vaat ediliyor insanlara. Buradan yola çıkarak böyle bir tahminde bulundum” dedi.

Thodex firmasının CEO'su Fatih Özer'in 22 Nisan'da hakkında ‘nitelikli dolandırıcılık' suçundan soruşturma başlatılmıştı. 22 Nisan'daki bu olayın ardından MASAK, kripto para borsası Thodex'in Türkiye'deki finansal kuruluşlar nezdindeki hesaplarına bloke koymuştu. Thodex'in böyle bir dolandırıcılık olayına karışabileceğini 4 ay öncesinden “Thodex denen kripto para borsası bunca ünlüyü tanıtımlarında kendine siper ettiğine göre kesin arkasından bir vurgun hikâyesi patlayacak. Demişti dersiniz” ifadeleri ile bilen 42 yaşında İletişim Danışmanı olan Çağrı Keskin, nasıl böyle bir öngörüde bulunduğunu İHA muhabirine anlattı.

“Yasal mecralar dururken neden online mecrada ünlülerin itibarını kendine siper ederek böyle bir kampanya yürüttüler?”

18 yıldır reklamcılık sektöründe olduğunu belirten Çağrı Keskin, televizyonda gördüğü, online mecralarda gördüğü her türlü reklama karşı temkinli yaklaştığını söyledi. “Arkasında bir şey olabilir mi?, Ne söylemeyi istiyor? Ne vaat ediyor tüketiciye?” diye sorularla reklamlara baktığını ifade eden Keskin, Thodex reklam kampanyalarında da birtakım lüks arabaların ve yüzlerce telefon gibi ürünlerin karşılıksız hediye edildiğini gözlemlediğini vurguladı. Keskin, reklamcı gözüyle insanın bazı şeyleri sorguladığını dile getirerek, “Yasal ve konvansiyonel mecralar dururken neden bu insanlar online mecra üzerinden bir sürü ünlünün itibarını kendine siper ederek böyle bir kampanya yürüttüler? Önce bunu sorgulayarak başlıyorsunuz. Dolayısıyla orada beni tedirgin eden bir durum vardı. Markanın sahibi 25 yaşında genç bir adam. Daha önceki ticari girişimlerine ve işlerine dair herhangi bir bilgimiz yok. Bu kadar para harcaması şüphe uyandıran bir durum. Ben de buradan yola çıkarak ‘Neden bu kadar para harcanıyor? Bunun sonunda ne amaçlanıyor' diye düşündüm. Bir söz var; Bedava peynir sadece fare kapanında olur. Burada bir fare kapanı kurulmuş ve bir şeyler vaat ediliyor insanlara. Buradan yola çıkarak böyle bir tahminde bulundum ama açıkçası tutacağını da beklemiyordum” diye konuştu.

“Tweet atanlar arasında ‘hamileyim aşı olayım mı?' diyen de, ‘Abi hangi bitcoin borsasını önerirsin' diyen de çıktı”

Thodex firması için 20 Aralık 2020'de attığı bir tweet ile “Thodex denen kripto para borsasının arkasından bir vurgun hikâyesi patlayacak” ifadelerinin ardından nasıl tepkilerle karşılaştığını anlatan Keskin, karşılaştığı tepkilerin yaşanan dolandırıcılık olayını doğrular nitelikte olduğunu belirtti. Keskin, söz konusu olayın gerçekleşmesinden sonra takipçi sayısının o tweet ile 5-6 binlere vurduğunu ve insanların profillerini bulup çeşitli tavsiyeler istediklerine dikkati çekti. İletişim Danışma ve aynı zamanda Online İtibar Yönetimi Uzmanı Keskin, “Açıkçası ‘hamileyim aşı olayım mı?' diyen de çıktı aralarında, ‘Abi hangi bitcoin borsasını önerirsin' diyen de çıktı. Yatırım tavsiyesi isteyen de çıktı. Bizim insanımızın iyi niyeti sebebiyle dolandırılmaya ne kadar yatkın ve müsait olduğunun da çok güzel bir göstergesi. Benim bu konularda önemsediğim konulardan bir tanesini bu örnek çok güzel gösteriyor. Online mecralarda size ‘Youtuber'ım', ‘fenomenim', ‘ben bu işi bilirim', ‘bu işin kanaat önderiyim' diyen insanlarla ilgili ikinci kez düşünmeliyiz. Bu insanların yaptığı işi bulunduğu konumu sorgulamanız gerektiğini düşünüyorum. Bunu yaparsanız doğruya ulaşıyorsunuz yoksa başka dolandırıcılık hikayelerine kapılıp siz de bir konu haline gelebiliyorsunuz” değerlendirmesini yaptı.

“Tweet sonrasında, bir gün önce normal insanken, ertesi gün kanaat önderi oldum”

4 ay öncesinde attığı tweet ile Thodex'in dolandırıcılık yapacağı öngörüsünde bulunan Çağrı Keskin,” Tweet sonrasında, bir gün önce normal insanken, ertesi gün kanaat önderi oldum. Kanaat önderi olduğum konu aslında hiç alakamın olmadığı ‘bitcoin borsası' meselesi. İnsanlar yatırım tavsiyesi istediler, aşı tavsiyesi istediler, ülkede korona ne zaman biter diyen var, parti kur oy verelim diyen var. Dolayısıyla insanlarımız birilerini yüceltmek ve yüreklendirmek konusunda çok başarılılar. Bizde de birilerinin peşine kapılıp gitmek konusunda bir iyi niyet var millet olarak. Ertesi gün böyle şeylerle karşılaştım. Bu da yaşadıklarımın özeti niteliğinde. Para kaptıranların bana yatırım tavsiyesi sormasını şu şekilde düşünün; O tweetin patladığı gün itibariyle deseydim ki ‘Falanca bitcoin borsası çok başarılıdır, güvenle buraya gidebilirsiniz' emin olun en azından 100 kişi oraya kendi parasını aktarırdı” şeklinde konuştu.

Ayrıca Keskin, vatandaşlara güvenilir ve büyük yapılan dışında bu tip konularda temkinli davranmaları gerektiğini önerdi.