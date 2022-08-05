4 farklı kalemde 60 milyon lirayı aşkın destek ödemeleri başladı

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, sosyal medya hesabından, “Hayırlı ve bereketli olsun” ifadeleriyle yaptığı paylaşımda; Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi'ne 34 milyon 84 bin lira, Uzman Eller Proje Desteği'ne 13 milyon 521 bin lira, Et Regülasyonu Desteği'ne 8 milyon 455 bin lira, Büyükbaş Damızlık Hayvan (düve) Alımı Desteği'ne ise 4 milyon 455 bin lira olmak üzere toplam 60 milyon 516 bin liralık tarımsal destek ödemelerini bugünden itibaren çiftçilerin hesaplarına aktarmaya başladıklarını kaydetti.