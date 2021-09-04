4. Kadın Emeği Festivali sürüyor

kez düzenlediği “Kadın Emeği Festivali' devam ediyor. 300 kadının el emeği ürünlerini satışa sunduğu festivalde, pandemi döneminde zor günler yaşayan Ankaralı müzisyenler de konserler veriyor.

Kadınların el emeği ürünlerini satışa sunduğu Ankara'nın Çankaya ilçesinde bulunan Ahlatlıbel Atatürk Parkı'ndaki festivalin ilk gününde pandemi döneminde zor günler yaşayan Ankaralı müzisyenler de konserler vererek ziyaretçilerin beğenisine sundu. Hem kadınlarla hem de müzisyenlerle ekonomik dayanışma kaynağı olan festival, 5 Eylül'e kadar devam edecek.

Ahşap eşyalardan çantaya, takıdan örgü bebeklere kadar Çankayalı kadınların el emeği ürünleri ziyaretçilerin beğenisine sunulurken, ilk gün dört konserle taçlandı. Festivali ilk saatlerinden itibaren gezen Başkentliler, Mustafa Şahan, Didem Çetinkaya ve İ-Pop grubu konserlerinde dans ve müziğin keyfini çıkartırken, günün finali keman virtüözü Canan Anderson yaptı.