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4 PKK'lı terörist Silopi'de teslim oldu

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan 4 PKK’lı teröristin Silopi’de güvenlik güçlerine teslim olduğunu bildirdi.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan 4 PKK'lı teröristin Silopi'de güvenlik güçlerine teslim olduğunu bildirdi.



MSB'den yapılan açıklamada, "Türk Silahlı Kuvvetlerimizin kararlı operasyonları neticesinde PKK'lı teröristler teslim olmaya devam ediyor. Son olarak Irak kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan 4 PKK'lı terörist, Silopi'de güvenlik güçlerimize teslim oldu" ifadelerine yer verildi.

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