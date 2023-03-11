4 siyasi partiden oluşan Ata İttifakı kuruldu

Zafer Partisi, Adalet Partisi, Türkiye İttifakı Partisi ve Ülkem Partisi'nden oluşan “Ata İttifakı” Zafer Partisi'nin Genel Merkezi'nde kuruldu.

Adalet Partisi Genel Başkanı Dr. Vecdet Öz, Türkiye İttifakı Partisi Genel Başkanı Mehmet Sağlam, Ülkem Partisi Genel Başkanı Neşet Doğan ve Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın imzası ile kurulan ittifakta daha önceden katılacağı açıklanan Doğru Parti yer almadı.

Ata İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı ise eski MHP Milletvekili Sinan Oğan olarak açıklandı.